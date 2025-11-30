Türkiye’de oyun gündemi son haftalarda fazlasıyla hareketli. Peki Epic Games bu kez nasıl bir sürprizle karşımıza çıktı? Her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzünü güldüren platform, bu kez hangi yapımları kasasına ekleyen kullanıcıların karşısına çıkarıyor? Merak uyandıran bu haftada neler olacağı, oyuncular arasında şimdiden ciddi bir beklenti oluşturmuş durumda.

Epic Games yeni ücretsiz oyunu açıklandı! Epic haftanın ücretsiz oyunu ne? (4-11 Aralık 2025)

Epic Games bu hafta iki farklı yapımı ücretsiz hale getirerek oyunculara yeni bir fırsat sunuyor. Haftanın ücretsiz oyunları arasında yer alan The Darkside Detective ve Jackbox Party Pack 4, 4 Aralık ile 11 Aralık tarihleri arasında hiçbir ücret ödemeden kütüphaneye eklenebiliyor.

The Darkside Detective oyunu nedir?

Özellikle piksel grafik tarzını sevenlerin ilgisini çeken The Darkside Detective, karanlık atmosferi, doğaüstü olaylarla örülü hikâyesi ve tıklamalı macera yapısıyla dikkat çekiyor. Oyuncular, Twin Lakes isimli kasabada gizemli paranormal vakaları araştıran bir dedektif rolüne bürünerek kendilerini sürükleyici bir evrenin içinde buluyor.

Jackbox Party Pack 4 oyunu nedir?

Bu haftanın bir diğer ücretsiz oyunu olan Jackbox Party Pack 4, özellikle arkadaş grupları için eğlenceyi garantileyen interaktif mini oyun paketleriyle geliyor. İçindeki Fibbage, Survive the Internet, Monster Seeking Monster, Civic Doodle ve Bracketeering gibi oyunlar hem rekabeti hem kahkahayı aynı anda sunuyor. Türkiye’de özellikle toplu oyun akşamları düzenleyenlerin tercih ettiği bu paket, ücretsiz oluşuyla birlikte oldukça geniş bir kitleyi kendine çekecek gibi görünüyor.

Epic haftalık ücretsiz oyun nasıl alınır?

Epic Games Store’a giriş yapın.

Ana sayfadaki “Ücretsiz Oyunlar” bölümüne gidin.

İlgilendiğiniz oyunu seçip “Yükle” butonuna tıklayın.

Hesabınızla giriş yaptıysanız oyun otomatik olarak kütüphaneye eklenir.

Eklediğiniz oyun süresiz olarak size ait olur.

Epic Games tarafından sunulan bu fırsat yalnızca bu iki oyunla sınırlı değil. Hâlihazırda ücretsiz olan Universe for Sale da 11 Aralık’a kadar kütüphaneye eklenebiliyor. Oyuncuların tek yapması gereken, belirtilen tarihler arasında hesaplarına giriş yapıp oyunu bir kez almak. Böylece oyunlar kalıcı olarak kütüphaneye kaydediliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Epic Games platformunun sunduğu bu ücretsiz oyun fırsatlarını yeterli buluyor musunuz? Türkiye'de artan oyun maliyetleri karşısında Epic Games'in oyunculara sunduğu katkıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?