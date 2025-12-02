Yıllardır Türkiye pazarında kendine sağlam bir yer edinen Renault Clio, şimdi yepyeni bir döneme hazırlanıyor. Kaç adet satıldığı, yeni neslin ne zaman üretileceği ve Türkiye’de bu modelin neden hâlâ bu kadar çok tercih edildiği soruları yeniden gündeme taşındı. Peki efsaneleşen model Türkiye’de nasıl bir geleceğe hazırlanıyor? Gelin detaylara birlikte bakalım.

Türkiye Renault Clio’yu çok seviyor! İşte satış adedi!

Renault Clio, 2025 Eylül itibarıyla Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında yeniden üretim bandına giriyor. Bu adım, hem Türkiye’de otomotiv üretiminin güçlenmesi hem de modelin yerli pazar için daha erişilebilir hâle gelmesi açısından oldukça kritik görülüyor. Şirket yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre model, 2026 yılının ilk çeyreğinde –muhtemelen Şubat ayında– showroomlarda yerini alacak.

Renault MAİS COO’su Levent Timur’un Habertürk’e verdiği açıklamalara göre Renault Clio, Türkiye için her zaman ayrı bir öneme sahip oldu. Timur, son 20 yılda Bursa’da üç farklı nesli üretilen modelin Türkiye’de toplamda 600 binin üzerinde satış rakamına ulaştığını belirtti. Bu başarı, bu modeli uzun yıllardır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobilleri arasına yerleştirmiş durumda.

Satış sıralamasındaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Renault Clio, 2019’dan bu yana her yıl ilk üçte kendine yer bulmayı başardı. Bazen zirvede, bazen ikinci sırada olan model, hiçbir zaman podyumdan inmedi. Bu durum, kullanıcılarının modelden duyduğu memnuniyetin ve markaya duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Bursa’daki Oyak Renault tesislerinde bugüne kadar toplam 5 milyonun üzerinde Renault Clio üretildiği biliniyor. Bu sayı, Türkiye’nin küresel otomotiv sektöründeki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni neslin de geçmiş başarıları sürdüreceği tahmin edilirken, Türkiye’nin Fransa’dan sonra bu modelin en çok satıldığı ikinci ülke olması da dikkati çekiyor.

Artan talep, güçlü üretim kapasitesi ve Türkiye pazarına olan özel ilgi sayesinde model önümüzdeki dönemde de liderlik yarışındaki yerini korumaya devam edecek gibi görünüyor.

