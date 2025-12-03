Teknoloji dünyası büyük bir hareketlilik yaşarken, Apple cephesinde de dengeleri sarsacak gelişmeler gündeme oturdu. Peki şirket yapay zekâ alanında yeni döneme nasıl hazırlanıyor? Şirketin AI stratejisini kim şekillendirecek? Türkiye’de bu değişim kullanıcı deneyimine nasıl yansır? Bu sorular şimdiden merak konusu.

Apple’da yaprak dökümü! Yapay zekanın başındaki isim ayrıldı!

Apple cephesinden gelen bilgiler, şirketin yapay zekâ yapılanmasının köklü bir dönüşüme girdiğini gösteriyor. Uzun yıllardır Apple’ın yapay zekâ vizyonunun başındaki isim olan John Giannandrea görevinden ayrılıyor. Onun boşalttığı koltuğa ise Microsoft kanadından önemli bir isim geçiyor: Amar Subramanya.

Bu yeni liderlik düzeni, Craig Federighi’nin yönettiği yazılım ekibi altında şekillenecek ve Apple için yapay zekâ geliştirme sürecinin tamamen yenilenmiş bir yapıya kavuşmasını sağlayacak. Microsoft’ta kritik projelerde görev yapan Amar Subramanya’nın şirkete transfer edilmesi, sektör tarafından dikkatle izleniyor.

Bu hamle, yalnızca bir yönetim değişikliği değil; şirketin küresel yapay zekâ rekabetinde daha agresif bir konuma geçmek istediğinin işareti olarak okunuyor. Böylece şirket, hem cihaz içi yapay zekâ çözümlerini hem de bulut tabanlı akıllı servislerini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Türkiye pazarında da bu yeniliklerin özellikle iPhone ve Mac ekosistemine güçlü etkileri olacağı düşünülüyor.

Giannandrea’nın ayrılışı, şirketin AI stratejisinde yeni bir sayfa açıldığını net biçimde gösteriyor. Şirket, uzun süredir eleştirilen Siri performansını yükseltmek, yapay zekâ destekli uygulamaları geliştirmek ve daha modern bir akıllı asistan ekosistemi kurmak istiyor. Bu noktada Apple için yeni liderlik değişimi, hem vizyon hem de teknik yaklaşım olarak önemli bir sıçrama anlamına geliyor.

Bu liderlik değişimi yalnızca şirket içi bir pozisyon hareketi değil; tüm ekosistem için yeni bir yapay zekâ vizyonunun başlangıcı. Şirket önümüzdeki dönemde çok daha iddialı AI çözümleriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

