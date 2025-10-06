Yeni Togg T10F modelinin tanıtımıyla beraber “Togg model isimleri ne anlama geliyor?” sorusu çok sık sorulur oldu. Togg T10X’in ardından Togg T10S modelinin de gelişiyle yollardaki Togg sayısı artacak. Peki Togg model isimleri neler? Togg model isimleri ne anlama geliyor? İşte tüm Togg model numaraları.

Togg model isimleri neler? Togg model numaraları ne anlama geliyor?

İlk olarak 2023 yılında satışları başlayan Togg T10X adlı C-SUV modelini yollarda görmeye başladık. Togg’un ilk akıllı cihazı olarak bildiğimiz Togg T10X modeli satışa sunulmadan hemen önce Togg cephesi Togg model isimleri ile ilgili bir tablo paylaşarak yeni akıllı cihazınının isimlendirmesini açıklamıştı. Togg model isimleri, aracın segmenti ve karoser tipine göre değişiyor.

Togg’un model isimleri üç temel bileşenden oluşuyor: ilk harf, rakam bölümü ve son harf. Her bir bileşen aracın ait olduğu kategoriye dair bilgi veriyor. Bu yapıyı anlamak için bir örnek üzerinden gidelim: Togg T10F.

İlk harf “T”: Togg’un marka kimliğini ve “Türkiye” vurgusunu temsil ediyor. Togg’un ürettiği her model, bu harfle başlayacak.

Togg’un marka kimliğini ve “Türkiye” vurgusunu temsil ediyor. Togg’un ürettiği her model, bu harfle başlayacak. Orta kısımdaki rakam: Aracın segmentini belirtiyor. “10” ifadesi, C segmenti modelleri tanımlıyor. Örneğin “8” B segmentine ait araçları gösterecek.

Aracın segmentini belirtiyor. “10” ifadesi, C segmenti modelleri tanımlıyor. Örneğin “8” B segmentine ait araçları gösterecek. Son harf: Aracın gövde tipini açıklıyor. “X” SUV anlamına gelirken, “F” fastback, “V” MPV ve “CX” coupe modelleri simgeliyor.

Şimdi dilerseniz her basamağı tek tek açalım. Togg’un T10X model adının ilk basamağı olan “T” harfinin, ürünün seri tanımlayıcısı olduğunu görmek mümkün. Bu basamak, ürünün Togg’un akıllı cihaz portföyündeki serisini tanımladığını söyleyebiliriz. Yani Togg’un gelecekteki elektrikli araç modelleri de, Türkiye ve Togg’un baş harflerine atıfta bulunarak “T” harfiyle başlayacak.

İlk harften sonra gelen sayı ise ürünün segmentini gösteriyor. Togg’un geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan SUV modeli C segmenti bir araç olduğu için burada “10” rakamını görmek mümkün. Geçtiğimiz ay satışa çıkan Togg T10F modelinde de 10 rakamını gördük.

İsimlendirmenin son basamağı ise aracın gövde tipini tanımlıyor. Araçların karoser tipi değiştikçe isimlendirme de buna göre değişecek. Yani Togg T10X model ismi buradan geliyor, zira bu araç bir C-SUV. Öte yandan, Togg T10F ise fastback karoser tipine sahip.

Togg model isimleri ve anlamları

Togg’un paylaştığı yol haritasına göre model isimleri, markanın geliştirdiği akıllı cihazların segmentine ve karoser tipine göre sistematik biçimde belirleniyor.

Şu ana kadar tanıtılan ve planlanan modellerin isimleri ise şöyle:

T10X: C-SUV (ilk satışa sunulan model)

C-SUV (ilk satışa sunulan model) T10F: C-Fastback (2025’te tanıtıldı)

C-Fastback (2025’te tanıtıldı) T8X: B-SUV (gelecek yıllarda bekleniyor)

B-SUV (gelecek yıllarda bekleniyor) T10V: C-MPV (gelecekte üretim planında)

C-MPV (gelecekte üretim planında) T10CX: C-X Coupé (konsept olarak planlanıyor)

5 adet üründen oluşan Togg serisinde, iki adet SUV karoser tipine sahip aracın yanında, bir adet MPV, bir adet Sedan ve bir adet Fastback karosere sahip araç bulunacak. Yani, T10X ve T10F modellerinin ardından, 2026’da C-X Coupé T10CX, 2030’a kadar da B-SUV T8X ve C-MPV T10V modellerinin yollara çıkması planlanıyor.

Togg T10X

Togg T10X, markanın ilk seri üretim akıllı cihazı ve Türkiye’nin ilk elektrikli C-SUV modeli olarak 2023 yılında satışa sunuldu. 314 km ve 523 km menzil seçenekleri, 160 kW arka çekiş veya 320 kW dört çeker motor konfigürasyonlarıyla dikkat çeken araç, 29 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor. Ayrıca yerli yazılım altyapısı, dijital kokpit tasarımı ve Togg ekosistemine bağlı mobil servisleriyle kullanıcıya tamamen dijital bir sürüş deneyimi sunuyor.

Togg T10F

Togg T10F, 2025 yılında tanıtılan ikinci seri üretim model. Tasarım olarak sedan ve coupe çizgilerini birleştirerek “fastback” formunda geliştirildi. Aynı platformu T10X ile paylaşan bu araç, daha aerodinamik bir gövdeye ve şehir odaklı sportif bir karaktere sahip. Elektrikli motor seçenekleri, uzun menzil kapasitesi ve yenilenmiş kullanıcı arayüzüyle Togg’un global vizyonundaki en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

İlginizi Çekebilir: Togg sıfır faizli kredi kampanyası başladı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg’un model isimlendirme sistemi başarılı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.