İngiltere’de elektrikli araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme gündeme geldi. Peki, bu yeni elektrikli araba yol vergisi ne kadar olacak ve kimleri kapsayacak? Teşviklerin sürdüğü bir dönemde, bu uygulama satışları nasıl etkileyecek? Elektrikli araba kullanıcıları ek bir mali yükümlülükle karşı karşıya kalacak mı?

Elektrikli araçlara yol vergisi geldi! Bu nasıl iş?!

İngiltere hükümeti, elektrikli araç ve plug-in hibrit (PHEV) sahipleri için yeni bir yol vergisi uygulaması getirdi. Elektrikli taşır sahipleri için belirlenen ücret, mil başına 0,03 £ (yaklaşık 1 ₺) olacak. Plug-in hibrit araçlar için ise 1 mil başına 0,015 £ (yaklaşık 50 kuruş) vergi uygulanacak. Bu düzenleme, akaryakıttan kaybedilen vergi gelirini telafi etmek ve yeni teşvikler için kaynak oluşturmak amacıyla hayata geçirildi.

2028 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek bu uygulama, özellikle elektrikli taşıt satışlarını teşvik eden hükümet politikalarıyla çelişiyor gibi görünüyor. Bir yandan EV teşvikleri ile sektörü desteklemeye çalışan yetkililer, diğer yandan ek yol vergisi ile kullanıcıları mali açıdan zorlayacak. Bu durum, elektrikli araç yatırım kararlarını etkileyebilir.

Yeni yol vergisi, kullanıcıları sürpriz maliyetlerle karşı karşıya bırakacak. Örneğin, günlük ortalama 30 mil (48 km) yol yapan bir elektrikli araba sahibi, yıllık olarak ek vergi ödeyecek. Bu miktar, PHEV araç sahipleri için biraz daha düşük olacak. Uzmanlar, bu yeni uygulamanın uzun vadede EV ve PHEV satışlarını yavaşlatabileceğini belirtiyor.

Buna rağmen hükümet, elektrikli araba teşviklerini tamamen kaldırmayı planlamıyor. Vergi uygulaması, sürdürülebilir finansal kaynak yaratma ve altyapı yatırımlarını destekleme amacıyla tasarlandı. Ancak sektör temsilcileri ve kullanıcılar, uygulamanın satış trendlerini nasıl etkileyeceğini tartışıyor.

