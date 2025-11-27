Samsung ekosistemini yakından takip eden kullanıcılar için One UI 8.5 beta programıyla ilgili yeni bir dönem başlıyor olabilir. Peki bu beklenen güncelleme Türkiye’deki Galaxy sahiplerine neler sunacak, hangi ülkeler önce erişecek, yeni özellikler gerçekten fark yaratacak mı? Merak edilen tüm detaylar, yaklaşan bu beta süreciyle birlikte daha da önem kazanmaya başladı.

One UI 8.5 beta süreci için iddia edilen tarihler ve Samsung’un yol haritası

One UI 8.5 beta için iddialara göre başlangıç tarihi 8 Aralık olarak işaret ediliyor ve özellikle Galaxy S25 ailesinin bu sürece ilk dahil olacak modellerden biri olduğu söyleniyor. Kaynaklara göre Samsung, geciken Galaxy S26 lansmanı sebebiyle beta planlarını Kasım ayından Aralık ayına ertelemek zorunda kaldı.

Bu ertelemeye rağmen şirketin test takvimini hızlandırdığı, ilk beta sürümünün ABD, İngiltere, Güney Kore ve Almanya gibi büyük pazarlarda dağıtıma çıkacağı konuşuluyor. Türkiye’nin ise ikinci aşamada yer alma ihtimali yüksek görünüyor.

Paylaşılan bilgilere göre 22 Aralık’ta ikinci faz devreye girecek ve bu aşamada Hindistan ile Polonya resmi olarak programa katılacak. Aynı gün ilk beta ülkeleri için ikinci test yapısının dağıtılacağı da belirtiliyor.

Samsung’a yakınlığıyla bilinen bazı kaynaklar, şirketin en az üç beta sürümü yayınlayacağını ve üçüncü paketin Ocak ayının ilk haftasında kullanıcılarla buluşabileceğini ifade ediyor. Tabii ki tüm bu takvim, tıpkı her One UI 8.5 beta test sürecinde olduğu gibi değişiklik gösterebilir.

Son haftalarda internete düşen erken yapılar da bu iddiaları güçlendiriyor. Daha önce Galaxy S25 Ultra için ilk One UI 8.5 derlemesi görülmüş, ardından halka açık beta olduğu düşünülen bir yapı daha sızdırılmıştı.

Ayrıca Galaxy Z Fold 7 için iki farklı yazılım paketi de ortaya çıktı fakat beta sürecine hangi cihazların kesin olarak katılacağı hâlâ netleşmiş değil. Yine de Samsung’un AI destekli özellikleri genişletmesi, görsel yeniliklere ağırlık vermesi ve genel sistem stabilitesini güçlendirmesi bekleniyor.

Türkiye özelinde baktığımızda, kullanıcıların en çok merak ettiği nokta elbette erişim sırası ve güncellemenin yerelleştirilmiş özellikleri olacak. Yeni arayüz yeniliklerinin, özellikle cihaz optimizasyonu ve yapay zekâ fonksiyonlarıyla birlikte günlük kullanım deneyimini ciddi biçimde etkilemesi bekleniyor. One UI 8.5 beta dönemine girilirken Samsung’un resmi açıklamalarının kısa süre içinde gelmesi muhtemel görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 8.5 beta programının Türkiye'deki Galaxy kullanıcılarına neler kazandıracağını nasıl değerlendiriyorsunuz?