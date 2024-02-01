TECNO PHANTOM V Flip 5G, TECNO markasının ilk istiridye tarzı katlanabilir modeli olarak dikkat çekerken 64 MP ana ve 13 MP geniş açılışı lensi gibi özellikler ile geliyor.

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Not: TECNO PHANTOM V Flip 5G cihazı TECNO Mobile Türkiye tarafından inceleme için temin edilmiştir.

TECNO PHANTOM V Flip 5G Teknik Özellikleri:

Tasarım: 171.7 x 74.1 x 7 mm / 88.8 x 74.1 x 15 mm

171.7 x 74.1 x 7 mm / 88.8 x 74.1 x 15 mm Ekran: 6,9 inç FHD+ LTPO AMOLED 120 Hz 1000 nit parlaklık

6,9 inç FHD+ LTPO AMOLED 120 Hz 1000 nit parlaklık Kapak Ekranı: 1,32 inç, 120 Hz, 800 nit parlaklık

1,32 inç, 120 Hz, 800 nit parlaklık İşlemci: Mediatek Dimensity 8050

Mediatek Dimensity 8050 RAM/Depolama: 8GB / 256GB

8GB / 256GB Kamera: 64 MP + 13 MP / 32 MP

64 MP + 13 MP / 32 MP Ses: Stereo Hoparlör

Stereo Hoparlör Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G

WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G Batarya: 4000 mAh / 45W Hızlı Şarj

4000 mAh / 45W Hızlı Şarj Fiyat: 39.999 TL

TECNO, yeni katlanabilir telefonu ve en yeni amiral gemisi cihazı TECNO PHANTOM V Flip 5G’yi Türkiye’de piyasaya sürdü. TECNO PHANTOM V Flip 5G, 64MP’lik güçlü RGBW Ultra Hassas Sensör Ana Kamera ile düşük ışıkta çekimlerde üstün performans sunarak en düşük ışıktaki çekimleri bile aydınlatıyor. İnovatif RGBW piksel formatı sayesinde %60 daha fazla ışık alımı, pürüz giderme ve geliştirilmiş renk doğruluğu elde ediliyor. Ayrıca, çift kamera teknolojisi ile geniş açılı çekimler mümkün kılınıyor. 64MP’lik kamerası, f/1.7 diyafram ve 1.6μm (4in1) piksel ile piyasadaki diğer tüm katlanabilir telefonlarından daha yüksek çözünürlüğe sahip.

Eller Serbest Kamera Sistemi

Katlanabilir yapısı sayesinde TECNO PHANTOM V Flip 5G, gelişmiş Eller Serbest Kamera Sistemi ile yepyeni bir fotoğrafçılık dünyasının kapılarını da aralıyor. 30-150˚ açılar içerisinde sabit olan kullanıcılar cihazı; grup fotoğrafları, detaylı arka kamera selfieleri, alçak açılı çekimler, Eller Serbest Time-lapse ve daha fazlasını çekmek için kullanabiliyor. TECNO PHANTOM V Flip 5G, jest-mimik ve sesle kontrol edilebilen çekim performansıyla, kullanıcıların eller serbest modunda hayatın keyfini çıkarmasını sağlıyor.

Ultra Hızlı Şarj ve Güçlü Performans

TECNO PHANTOM V Flip 5G, MediaTek Dimensity 8050 5G işlemci ile geliyor. 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi, kullanıcılara yüksek performans ve geniş depolama imkanı sunuyor. Bu sayede cihaz, hızlı ve sorunsuz bir kullanım deneyimi vadediyor. 64MP+13MP+32MP üçlü kamera sistemi, TECNO PHANTOM V Flip 5G’nin fotoğrafçılık yeteneklerini yükseltiyor. RGBW Ultra Hassas Sensör ana kamera, düşük ışık koşullarında etkileyici sonuçlar elde etmeyi vaat ederken, Dual-camera Fusion teknolojisi ile geniş açılı çekimlerde detayları koruyor. Cihazın 32MP Dual-flash Autofocus ön kamerası, selfie severlere düşük ışık koşullarında mükemmel pozlar sunuyor. 4000 mAh bataryasıyla, TECNO PHANTOM V Flip 5G kullanıcılarını gün boyu aktif kalmaya teşvik ederken, 45W ultra hızlı şarj özelliği sayesinde hızlı şarj imkanı sunuyor. Sadece 15 dakikada yüzde 50’ye ulaşabilen bu özellik, kullanıcıların enerjisini hiç kaybetmeden devam ettirmelerine olanak sağlıyor.

Performans ve İşlevsellikte Çizgiler Ortadan Kalkıyor

TECNO PHANTOM V Flip 5G, 6.9 inç FHD+ AMOLED ekran ile görsel deneyim sunuyor. Ekran, 2640x1080p çözünürlük desteği, 120Hz ekran yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık ile canlı renkler ve pürüzsüz geçişler sağlıyor. Cihazın boyutları normal kullanımda 171.72mm x 74.05mm x 6.95mm iken, katlandığında 88.77mm x 74.05mm x 14.95mm ölçülerine düşüyor. 194 gram ağırlığı ve askeri sınıf materyalleriyle PHANTOM V Flip 5G, dayanıklılık ve şıklığı bir araya getirerek cihazını cebinde taşımak isteyenlere mükemmel bir portatif çözüm sunuyor. Yüksek kaliteli malzeme ve ileri teknoloji kullanımı sayesinde 0.11 mm’den az katlanabilir iz özelliğine sahip olan cihaz, estetik bir bütünlük sağlayarak hem görünümünde hem de kullanımında ekstra bir memnuniyet sunuyor.

TECNO PHANTOM V Flip 5G, TECNO’nun ilk kez kullandığı HiOS 13.5 işletim sistemine sahip. Google Android 13 temel alınarak optimize edilen bu sistem, kullanıcılara görsel düzenleme, video aramalar ve akıllı widget’lar gibi bir dizi özellik sunuyor. TECNO PHANTOM V Flip 5G, 39.999 KDV dahil fiyatıyla Türkiye’de MediaMarkt, Vatan, Teknosa, Vodafone, Turkcell mağazalarından ve online mağazalardan temin edilebiliyor.