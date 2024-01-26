TECNO POVA 5 Serisinin performans ve batarya noktasındaki detaylarını bu videoda görebilirsiniz.

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TECNO POVA 5 ve POVA 5 Pro Performansı Nasıl? | Uygun Fiyata Oyuncu Telefonu Olur Mu?

TECNO Mobile’ın SPARK, CAMON ve PHANTOM serisinden sonra oyun odaklı telefonları olan POVA 5 serisinin incelemelerini yapmıştık. Merak edilen performans özellikleri noktasında oyun, benchmark testi ve batarya performansı için detayları aktaran Aydoğan’ın POVA 5 serisi hakkındaki düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.

TECNO POVA 5 Pro 5G İnceleme: https://youtu.be/_TACzH4j8qw

TECNO POVA 5 İnceleme: https://youtu.be/fw-LuQtaCHU

TECNO POVA 5 Pro 5G PUBG ve Free Fire Oyun Testi: https://youtu.be/Lr34_aVKzus

TECNO POVA 5 Teknik Özellikleri

Tasarım: 168.6 x 76.6 x 9 mm 219,4 gram

168.6 x 76.6 x 9 mm 219,4 gram Ekran: 6.78 inç IPS LCD FHD+ 120Hz, 580 nit parlaklık

6.78 inç IPS LCD FHD+ 120Hz, 580 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM/Depolama: 8GB RAM / 256 GB depolama

8GB RAM / 256 GB depolama Kamera: 50MP + 0.08MP / 8MP Ön Kamera

50MP + 0.08MP / 8MP Ön Kamera Ses: Stereo Hoparlör, Kulaklık Girişi

Stereo Hoparlör, Kulaklık Girişi Batarya: 6000 mAh / 45W

6000 mAh / 45W Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC

WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC Fiyat: 9999 TL

TECNO POVA 5 Pro 5G Teknik Özellikleri