Redmi 13 4G’nin özellikleri yaklaşık 1,5 ay önce sızdırılmıştı ve bu süre zarfında teknoloji dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Şimdi ise 91Mobiles tarafından yapılan yeni bir sızıntı, cihazın resmi görsellerini, fiyatını ve daha fazlasını ortaya çıkardı. Bu yeni bilgiler, akıllı telefonun piyasaya sürülmesinin an meselesi olduğunu gösteriyor. Önceki nesil Redmi 12, özellikle Hindistan’da rekor satışlarla dikkat çekmişti ve şimdi Redmi 13 bu başarıyı devralmaya hazırlanıyor.

İçindekiler Redmi 13 4G özellikleri belli oldu

Redmi 13 4G özellikleri belli oldu

Redmi 13 4G, selefi Redmi 12 ile benzer bir tasarım diline sahip. İki cihaz arasında büyük ölçüde benzerlikler bulunacak. Redmi 13’ün gücünü, MT6768 kod adlı Helio G88 işlemcisinden alması bekleniyor. Ancak, MediaTek’in 2024 yılı için piyasaya sürdüğü yeni Helio G91 işlemcisi de Redmi 13’te kullanılabilir. Her iki çip de benzer performans özelliklerine sahip olduğu için kullanıcıların, Redmi 13’ün Redmi 12’ye benzer bir performans sergilemesini beklemesi yerinde olacak.

Redmi 13 4G, ekran, kamera ve hızlı şarj gibi özellikler açısından Redmi 12’ye göre bazı küçük iyileştirmeler sunuyor. Özellikle dikkat çeken yenilik, 50MP kameraya sahip Redmi 12’ye kıyasla, Redmi 13’ün yeni 108MP kamera sensörü ile donatılması. Bu yeni sensör, iyi aydınlatılmış ortamlarda oldukça etkileyici fotoğraflar çekebilecek kapasitede. Ancak, gece çekimlerinde büyük beklentilere girmemek gerektiği belirtiliyor.

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Redmi 13’ün iki farklı model ile piyasaya sürülmesi bekleniyor: 6GB RAM / 128GB depolama ve 8GB RAM / 256GB depolama. Temel varyantın 199 € fiyat etiketine sahip olacağı, en üst seviye modelin ise 229 € fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Bu fiyatlandırma, Redmi 13’ü bütçe dostu ve yüksek performanslı bir seçenek haline getiriyor.

Sızdırılan görseller, Redmi 13’ün zarif ve modern tasarımını gözler önüne seriyor. Cihazın ince çerçeveleri ve şık arka paneli, hem estetik hem de işlevsellik açısından kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor. Yine de tasarımın büyük ölçüde Redmi 12’yi andırdığını söylemek mümkün.

Redmi 13’ün piyasaya sürülme tarihi henüz resmi olarak açıklanmasa da, sızıntılar ve mevcut bilgiler cihazın yakında kullanıcılarla buluşacağını işaret ediyor. Redmi 12’nin başarısını tekrarlaması ve hatta aşması beklenen Redmi 13, özellikle fiyat-performans oranı ile dikkat çekiyor.