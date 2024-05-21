Apple’ın iPhone SE 4 adını taşıyan yeni modeli üzerinde çalıştığı ve bu modelin fiyatının şirket ve rekabet açısından kritik bir öneme sahip olacağı belirtiliyor. Bu gelişme, iPhone 17’nin yeni ‘Slim’ modelinin tanıtılması ve iPhone 15 Pro Max’in fiyatının artmasıyla birlikte daha da dikkat çekici hale geldi.

Apple’ın amiral gemisi modelleri giderek daha pahalı hale gelirken, bütçe dostu iPhone SE serisi, giriş seviyesi pazarında önemli bir rol oynuyor. Mevcut iPhone SE 3, 429 dolarlık fiyatıyla nispeten uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak, cihazın geleneksel tasarımı ve teknik özellikleri göz önüne alındığında, bazı kullanıcılar için hala pahalı görünebiliyor. Apple’ın yeni modelinde Face ID ve daha güçlü dahili özelliklerle birlikte daha büyük bir tam ekran tasarımına geçeceği düşünülüyor. Bu da aynı fiyatlandırma planına bağlı kalmanın zor olabileceği anlamına geliyor.

İçindekiler iPhone SE 4 fiyatı 500 doların altında olacak

iPhone SE 4 fiyatı 500 doların altında olacak

Güvenilir bir ihbarcıya göre, Apple’ın iPhone SE 4’ün fiyatını 500 doların altında tutmayı planladığı belirtiliyor. Sızıntı yapan kişi, Apple’ın mevcut fiyat seviyesini koruyabileceğini ancak bunun gerçekleşmesinin zor göründüğünü ifade ediyor. Yine de, fiyatın 500 doların altında tutulmasının, kullanıcılar için oldukça cazip bir seçenek olacağı vurgulanıyor.

The Information’ın geçen haftaki bir raporunda, iPhone SE’nin Apple’ın ürün yelpazesinde daha ucuz bir seçenek olarak kalacağı iddia edildi. Ancak raporda spesifik bir fiyat aralığından bahsedilmedi. Diğer bir kaynak olan Revegnus on X, iPhone SE 4’ün 429 ile 500 dolar arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülebileceğini belirtiyor. Bu fiyat aralığında, özellikle Android cihazlarla rekabetin yoğun olduğu biliniyor. Ancak, Apple’ın yenilikçi özellikler sunarak bu rekabette öne çıkmayı planladığı görülüyor.

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Yeni iPhone SE 4, iPhone 14’ün tasarımını benimseyerek daha büyük bir ekran ve daha küçük bir çentiğe sahip olacak. Bu da Face ID teknolojisinin cihazda yer alacağı anlamına geliyor. Ek olarak, cihazın eski LCD ekranlardan OLED ekranlara geçiş yapacağı belirtiliyor. Bu, bütçe dostu iPhone için önemli bir avantaj olacak. Ayrıca, Apple’ın iPhone SE 4 modelinde USB-C bağlantı noktasını kullanarak Lightning portuna tamamen veda edeceği de gelen bilgiler arasında.

Yeni modelin yapay zeka işlemlerini yürütebilecek kapasitede olacağı da konuşuluyor. Bu özellik, özellikle Android rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlayabilir. Samsung’un yeni One UI 6.1 sürümünün yapay zeka özelliklerinden yoksun olduğu düşünüldüğünde, Apple’ın bu alandaki hamlesi dikkat çekici olabilir.

Apple’ın yeni iPhone SE 4 modelinin piyasaya sürülmesiyle, bütçe dostu akıllı telefon pazarında dengelerin değişebileceği öngörülüyor. Yeni modelin fiyatının 500 doların altında tutulması ve geliştirilmiş özellikleri, kullanıcılar için cazip bir seçenek olmasını sağlayacak. Apple’ın bu adımı, şirketin rekabet gücünü artırarak, özellikle giriş seviyesi akıllı telefon pazarında güçlü bir konumda kalmasına yardımcı olabilir.

Kullanıcılar ve teknoloji meraklıları, yeni iPhone SE 4 modelinin resmi tanıtımını sabırsızlıkla bekliyor. Apple’ın bu modelle ilgili daha fazla detay ve resmi açıklamaları, önümüzdeki aylarda yapılacak etkinliklerde duyurulacak gibi görünüyor. Bu yeni modelin, Apple’ın bütçe dostu segmentteki stratejisini nasıl şekillendireceğini görmek heyecan verici olacak.