Xiaomi, uygun fiyatla satmayı amaçladığı markası Redmi’ye bir tablet ekledi. Redmi Pad sunduğu özelliklerin yanında uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Peki Redmi Pad kullanıcısına neler vadediyor, bu videoda tablete yakından bakıyoruz.

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Redmi Pad’in teknik özelliklerine göz atacak olursak;

Boyut: 250,5 x 158,1 x 7,1 mm

Ağırlık: 465 gram

Ekran: 10,61 inç FHD IPS, 90 Hz, 10 bit

İşlemci: MediaTek Helio G99

Bellek: 6 GB

Depolama: 128 GB (+MicroSD Kart)

Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 8 MP

Video: FHD

Ses: 4 hoparlör / Dolby Atmos, HiRes Audio, HiRes Audio Wireless

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2

Batarya: 8.000 mAh

Şarj: 18 Watt

Fiyat:

4GB/128GB 5099 TL

6GB/128GB 5399 TL

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