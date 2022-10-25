Xiaomi, uygun fiyatla satmayı amaçladığı markası Redmi’ye bir tablet ekledi. Redmi Pad sunduğu özelliklerin yanında uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Peki Redmi Pad kullanıcısına neler vadediyor, bu videoda tablete yakından bakıyoruz.
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Redmi Pad’in teknik özelliklerine göz atacak olursak;
Boyut: 250,5 x 158,1 x 7,1 mm
Ağırlık: 465 gram
Ekran: 10,61 inç FHD IPS, 90 Hz, 10 bit
İşlemci: MediaTek Helio G99
Bellek: 6 GB
Depolama: 128 GB (+MicroSD Kart)
Kamera: 8 MP
Ön Kamera: 8 MP
Video: FHD
Ses: 4 hoparlör / Dolby Atmos, HiRes Audio, HiRes Audio Wireless
Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2
Batarya: 8.000 mAh
Şarj: 18 Watt
Fiyat:
4GB/128GB 5099 TL
6GB/128GB 5399 TL
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