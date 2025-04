Şubat ayında yapılan State of Play etkinliğinde tanıtılan Days Gone Remastered PS5 çıktı. Peki Days Gone Remastered fiyatı ne kadar? Days Gone Remastered PS5 yükseltme fiyatı ne kadar? Days Gone Remastered PC sürümü olacak mı?

Days Gone Remastered PlayStation 5 çıktı!

DualSense kontrolcüsüne tam uyumluluk sağlayan Days Gone Remastered PlayStation 5 sürümü, adaptif tetik ve haptik geri bildirim gibi yeni nesil deneyimleri destekliyor.

Hava durumu efektlerinden motosiklet sürüşüne kadar her anı hissedebileceğiniz bu yapımda, yeni erişilebilirlik seçenekleri de sunuluyor. Oyun hızını yavaşlatma, yüksek kontrast modu ve sesli ipuçları gibi yenilikler sayesinde daha geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor.

Days Gone Remastered fiyatı ne kadar?

Peki Days Gone Remastered fiyatı ne kadar? Oyunu daha önce almamış kullanıcılar için Days Gone Remastered fiyatı 49.99 dolar olarak belirlenmiş.

Peki Days Gone Remastered PS5 yükseltme fiyatı ne kadar? Oyunu daha önceden almış olan PlayStation 4 sahiplerine 10 dolar gibi erişilebilir bir yükseltme ücretiyle sunuluyor.

Days Gone Remastered PC sürümü olacak mı?

Bununla birlikte, yalnızca PlayStation cephesinde değil, PC oyuncuları için de müjdeler var. Broken Road isimli yeni DLC paketi, PC platformunda da yayınlandı. Days Gone Remastered ile aynı anda gelen Broken Road, geliştirilmiş fotoğraf modu, oyun hızı ayarları ve Horde Assault gibi yeni oyun modları içeriyor.

