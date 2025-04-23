Türkiye’de sık sık yaşanan doğal afetler, özellikle de deprem gibi acil durumlar, iletişim altyapısının ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Son olarak Vodafone tarafından yapılan açıklama, teknolojiye olan bağımlılığımızı ve alternatif iletişim yöntemlerinin önemini yeniden gündeme taşıdı.

Vodafone Açıklama Yaptı

Vodafone kullanıcılarına bilgilendirme amaçlı bir mesaj gönderdi. Vodafone kullanıcılarına gönderdiği mesajda, “GSM teknolojisinin yapısı gereği, deprem gibi durumlarda internet tabanlı SMS, internet tabanlı ses ve mesajlaşma uygulamalarını kullanmanızı rica ederiz.” ifadelerinde bulundu.

Depremde Telefonlar Neden Çekmiyor? Operatörlerden Hayati Tavsiyeler!

Yapılan bilgilendirmeye göre, GSM teknolojisi altyapısı, büyük çaplı afet anlarında yüksek yoğunluk nedeniyle anlık şebeke sıkışıklıklarına yol açabiliyor. Bu durum, özellikle sesli arama servislerinin devre dışı kalmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle, kullanıcıların operatör şebekelerine aşırı yük bindirmemesi adına, internet üzerinden çalışan mesajlaşma uygulamaları ve internet tabanlı sesli görüşme seçeneklerini tercih etmeleri isteniyor.

Operatör yetkilileri, bu tür anlarda WhatsApp, Telegram, İnstagram gibi uygulamaların sağladığı veri tabanlı iletişim biçimlerinin çok daha stabil ve etkili olduğunu vurguluyor. Bu çağrı, yalnızca teknik bir öneri olmanın ötesinde, kriz anlarında hayat kurtarabilecek bir tavsiye niteliği taşıyor.

Bir başka dikkat çeken detay ise, afet anlarında aile ve yakınlarla iletişime geçerken kısa ve net mesajların tercih edilmesi gerektiği. Böylece şebeke yoğunluğu daha düşük seviyelerde tutulabilir. Operatör şirketleri, bu süreçte toplumsal dayanışmanın en önemli destekçilerinden biri olarak görev üstlenmeye devam ediyor.