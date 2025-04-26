BMW M Motorsport motor sporları tutkunları için yeni bir otomobili tanıttı: BMW M2 Racing. Bu yeni giriş seviyesi yarış arabası, hem profesyonel takımlar hem de pist günlerinde adrenalin arayan sürücüler için tasarlandı. Peki BMW M2 Racing özellikleri neler? BMW M2 Racing fiyatı ne kadar?

BMW M2 Racing özellikleri neler?

Yeni BMW M2 Racing modelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, kaputunun altındaki güç ünitesi. Yol versiyonu M2’deki sıralı altı silindirli motor yerine, bu yarış arabası gücünü 2 Serisi Gran Coupe’den alınan turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli bir motordan alıyor. Bu motor, 313 beygir gücü ve 420 Nm tork üreterek BMW M2 Racing için etkileyici bir performans sağlıyor. Güç, BMW M Motorsport tarafından özel olarak ayarlanan yazılıma sahip ZF markalı yedi vitesli otomatik şanzıman aracılığıyla tekerleklere iletiliyor. BMW, bu konfigürasyonla aracın 270 km/s’nin üzerinde maksimum hıza ulaşabildiğini belirtiyor.

BMW M2 Racing‘in şasisi de tamamen pist odaklı olarak geliştirilmiş. Araçta, ayrı bir soğutma sistemine sahip mekanik diferansiyel kilidi, yüksek performanslı BMW M kompozit frenler ve ayarlanabilir ön/arka denge çubukları standart olarak sunuluyor. Süspansiyon sisteminde ise ayarlanabilir olmayan KW amortisörler kullanılmış.

Dış tasarımda LED farlar, aerodinamik bir ön splitter, arka sis lambası ve ağırlığı azaltmak için hafif bir tavan dikkat çekiyor. Araç, standart olarak U300 Alp Beyazı III rengiyle geliyor, ancak opsiyonel M Motorsport çıkartmalarıyla kişiselleştirilebiliyor. Bu yarış arabası, üretim modeline yakınlığı sayesinde işletme maliyetlerini düşürmeyi de vaat ediyor.

İç mekanda ise güvenlik ön planda tutulmuş. En güncel FIA düzenlemelerine uygun, DMSB sertifikalı kaynaklı bir güvenlik kafesi bulunuyor. Sabelt GT-AM güvenlik koltuğu ve yangın söndürücü gibi standart donanımların yanı sıra, şaşırtıcı bir şekilde klima da mevcut.

Kokpitte ayrıca BMW M Motorsport‘a özgü sürüş modları ve ayarlanabilir pit hız sınırlayıcısı gibi bir yarış arabasında beklenen tüm kontroller yer alıyor. BMW M2 Racing, sürücülere tavizsiz bir pist deneyimi sunmak üzere tasarlanmış detaylarla dolu.

BMW, M2 Racing için çeşitli opsiyonel donanımlar da sunuyor. Bunlar arasında aerodinamik performansı artıran bir arka kanat, ağırlık dengelemesi için balast kutusu, veri kaydı için logger sistemi, daha zorlu şartlara uygun Endless dayanıklılık fren balataları ve Sabelt GT-Pro sürücü koltuğu gibi seçenekler mevcut.

Ayrıca hava krikosu sistemi, ayarlanabilir egzoz susturucusu, başlangıç numarası ışığı, yolcu koltuğu paketi ve aracı korumak için özel bir örtü de tercih edilebiliyor. Bu opsiyonlar, M2 Racing‘in farklı ihtiyaçlara göre uyarlanabilmesini sağlıyor.

BMW M2 Racing Teknik Özellikler

Motor: Turboşarjlı 2.0 Litre, 4 Silindir

Turboşarjlı 2.0 Litre, 4 Silindir Güç: 313 HP

313 HP Tork: 420 Nm

420 Nm Şanzıman: ZF 7-ileri Otomatik (BMW M Motorsport Yazılımlı)

ZF 7-ileri Otomatik (BMW M Motorsport Yazılımlı) Maksimum Hız: +270 km/s

+270 km/s Frenler: BMW M Kompozit Frenler

BMW M Kompozit Frenler Amortisörler: KW (Ayarlanamayan)

KW (Ayarlanamayan) Diferansiyel: Mekanik Kilitli (Ayrı Soğutmalı)

Mekanik Kilitli (Ayrı Soğutmalı) Güvenlik: FIA Standartlarında DMSB Sertifikalı Kaynaklı Güvenlik Kafesi, Sabelt Koltuk

FIA Standartlarında DMSB Sertifikalı Kaynaklı Güvenlik Kafesi, Sabelt Koltuk Diğer Özellikler: Ayarlanabilir Denge Çubukları, LED Farlar, Hafif Tavan, Klima

BMW M2 Racing Fiyatı Ne Kadar?

Başlangıç Fiyatı: 98.000 euro + vergiler

98.000 euro + vergiler Satış Başlangıcı: Haziran 2025 (Beklenen)

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