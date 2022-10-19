Xiaomi’nin yarın yapacağı Türkiye lansmanında tanıtılacak olan Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro ve Redmi Pad modellerinin kutu açılışını gerçekleştiriyoruz. 200 MP kamerasıyla dikkat çeken ve Türkiye’de satılacak olan ilk 200 MP telefon olan Xiaomi 12T Pro, Snapdragon 8+ Gen 1 ile performansta da zirveye oynuyor. Bir diğer yandan Xiaomi 12T ise Dimensity 8000 Ultra işlemcisiyle MediaTek kanadının en iyilerinden biri haline geliyor.

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Ürünlerin teslimi için Sanal İletişim’e teşekkürler. Siz de ürünleri 21 Ekim 2022 Cuma gününden itibaren Xiaomi Mi Store Özdilek AVM’de görebilirsiniz.

Redmi Pad ise uygun fiyatlı ancak 90 Hz ekran ve Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlör sistemiyle dikkat çekecek modellerden biri durumunda.

Xiaomi 12T Özellikleri

Boyut: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm

163,1 x 75,9 x 8,6 mm Ağırlık: 202 gram

202 gram Ekran: 6,67 inç 2K AMOLED, 120 Hz, 68 Milyon Renk, HDR10+

6,67 inç 2K AMOLED, 120 Hz, 68 Milyon Renk, HDR10+ İşlemci: MediaTek Dimensity 8000 Ultra

MediaTek Dimensity 8000 Ultra Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

108 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Video: 4K (arka), FHD (ön)

4K (arka), FHD (ön) Ses: Stereo

Stereo Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj: 120 Watt

Xiaomi 12T Pro Özellikleri

Boyut: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm

163,1 x 75,9 x 8,6 mm Ağırlık: 205 gram

205 gram Ekran: 6,67 inç 2K AMOLED, 120 Hz, 68 Milyon Renk, HDR10+, Dolby Vision

6,67 inç 2K AMOLED, 120 Hz, 68 Milyon Renk, HDR10+, Dolby Vision İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Bellek: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Kamera: 200 MP + 8 MP + 2 MP

200 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Video: 8K (arka), FHD (ön)

8K (arka), FHD (ön) Ses: Stereo / Harman-Kardon

Stereo / Harman-Kardon Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj: 120 Watt

Redmi Pad Özellikleri

Boyut: 250,5 x 158,1 x 7,1 mm

250,5 x 158,1 x 7,1 mm Ağırlık: 465 gram

465 gram Ekran: 10,61 inç FHD IPS, 90 Hz, 10 bit

10,61 inç FHD IPS, 90 Hz, 10 bit İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 Bellek: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB (+MicroSD Kart)

128 GB (+MicroSD Kart) Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Video: FHD

FHD Ses: 4 hoparlör / Dolby Atmos

4 hoparlör / Dolby Atmos Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Şarj: 18 Watt