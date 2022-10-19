Xiaomi’nin yarın yapacağı Türkiye lansmanında tanıtılacak olan Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro ve Redmi Pad modellerinin kutu açılışını gerçekleştiriyoruz. 200 MP kamerasıyla dikkat çeken ve Türkiye’de satılacak olan ilk 200 MP telefon olan Xiaomi 12T Pro, Snapdragon 8+ Gen 1 ile performansta da zirveye oynuyor. Bir diğer yandan Xiaomi 12T ise Dimensity 8000 Ultra işlemcisiyle MediaTek kanadının en iyilerinden biri haline geliyor.
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XIAOMI BOMBALARI! | Xiaomi 12T Pro, 12T ve Redmi Pad Kutu Açılışı!
Ürünlerin teslimi için Sanal İletişim’e teşekkürler. Siz de ürünleri 21 Ekim 2022 Cuma gününden itibaren Xiaomi Mi Store Özdilek AVM’de görebilirsiniz.
Redmi Pad ise uygun fiyatlı ancak 90 Hz ekran ve Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlör sistemiyle dikkat çekecek modellerden biri durumunda.
Xiaomi 12T Özellikleri
- Boyut: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm
- Ağırlık: 202 gram
- Ekran: 6,67 inç 2K AMOLED, 120 Hz, 68 Milyon Renk, HDR10+
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8000 Ultra
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Video: 4K (arka), FHD (ön)
- Ses: Stereo
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 120 Watt
Xiaomi 12T Pro Özellikleri
- Boyut: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm
- Ağırlık: 205 gram
- Ekran: 6,67 inç 2K AMOLED, 120 Hz, 68 Milyon Renk, HDR10+, Dolby Vision
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Kamera: 200 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Video: 8K (arka), FHD (ön)
- Ses: Stereo / Harman-Kardon
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 120 Watt
Redmi Pad Özellikleri
- Boyut: 250,5 x 158,1 x 7,1 mm
- Ağırlık: 465 gram
- Ekran: 10,61 inç FHD IPS, 90 Hz, 10 bit
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- Bellek: 6 GB
- Depolama: 128 GB (+MicroSD Kart)
- Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Video: FHD
- Ses: 4 hoparlör / Dolby Atmos
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2
- Batarya: 8.000 mAh
- Şarj: 18 Watt