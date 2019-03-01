Mobil Dünya Kongresinde lansmanını gerçekleştiren Nokia, bütçe dostu telefon kategorisine aldığı Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus’ı tanıttı. Nokia 4.2 ön inceleme videosu için elimizde. Gelin uygun fiyatlı Nokia’ya yakından bakalım.

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Uygun fiyatlı Nokia 4.2 | İlk bakış

Şirket Nokia 9 serisinin yanında uygun fiyatlı saf Android deneyimi yaşamak isteyenler için yeni modellerini de görücüye çıkardı. Bu modeller Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus olurken bu cihazların hepsinde bir Google Asistan düğmesi yer aldı.

Nokia 4.2 özellikleri

Cihaz gücünü Qualcomm’un üretmiş olduğu Snapdragon 439 işlemcisinden alırken, 2 GB ve 3 GB RAM seçenekleri ile karşımıza çıkıyor. 5.71 inçlik HD+ ekran bulunan cihazda depolama kapasitesi olarak yine iki seçenek sunulmuş durumda. Bu seçenekler 16 GB ve 32 GB olurken, cihazın arka tarafında çift kameraya yer verilmiş.

Arka tarafında 12 MP ve 2 MP çözünürlüklerle iki kamera bulunan cihazda 2 MP’lik kamera derinlik algılayıcı olarak görev yapıyor. Ön tarafta 8 MP çözünürlüğünde bir sensöre yer veren Nokia, 3000 mAh kapasiteye sahip bataryayı bu cihazda kullanmış durumda.

Nokia 4.2’nin yurt dışı başlangıç satış fiyatı 169 dolar açıklanmış durumda. Cihazın ülkemizde de satışa çıkacağını belirtelim.