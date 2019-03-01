Land Rover markasının Cat ile ortak üretimini yaptığı Land Rover Explore’a MWC 2019’da denk geldik.

Land Rover gibi telefon! | Land Rover Explore ilk bakış

Tamamen outdoor kullanımına odaklanan bir telefon olarak hazırlanan Land Rover Explore, Mediatek Helio X27’den gücünü alırken, bu yonga setini 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile destekliyor.

Telefonun en dikkat çekici özelliği olan askeri sınıf MIL SPEC 810G sertifikası ile -30 derece ile 60 derece gibi ekstrem yüksek ve düşük sıcaklıklarda bile sorunsuzca çalışan telefon, IP68 sertifikası eşliğinde suya ve toza karşı da dayanıklı bir yapıda geliyor.

4,000 mAh bataryasıyla uzun süre kullanım sağlayabileceğiniz cihazda Adventure Pack adı verilen paket ile ekstra 3,620 mAh bataryalı kılıf alabilir ve bu kılıfı da yine su altında kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak geçtiğimiz yıl tanıtılsa da ilk defa Mobil Dünya Kongresi’nde denk geldiğimiz bu telefona ilk bakışımızı gerçekleştirdik.

İyi seyirler…