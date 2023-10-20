Çin’de faaliyet gösteren önde gelen akıllı telefon üreticileri, hemen hemen tümü katlanabilir telefonlarını piyasaya sundu. Görünüşe göre bu markalar, gelecekte farklı fiyat aralıklarında katlanabilir telefonlar üretmeye yönelecekler. Kasım 2022’de çıkış yapan Huawei Pocket S kapaklı telefon, uygun fiyatlı katlanabilir telefon modelleri arasında yer aldı. Son sızıntılar, markanın artık giriş seviyesinde bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Sızıntı kaynağı, bu cihazın beklenen fiyatını ve çıkış tarihini paylaştı.

Kaynaklara göre Huawei, giriş seviyesi özelliklere sahip bir katlanabilir telefon geliştiriyor. Bu cihaz muhtemelen P Pocket adı altında piyasaya sürülecek. Cihazın resmi tanıtımının 2024 yılının ilk yarısında yapılması bekleniyor. Sızıntıya göre, muhtemelen 735 dolar veya daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ancak kaynağın cihazın Çin pazarına mı yoksa küresel olarak mı sunulacağı belirsiz.

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Ayrıca, sızıntıyı yapan kişi Samsung‘un benzer bir cihaz geliştirdiğini belirtti, ancak daha fazla ayrıntı verilmedi. Daha önce aynı kaynak, Güney Koreli teknoloji şirketinin “Galaxy Z FE” adlı yeni bir cihaz üzerinde testler yaptığını açıklamıştı.

Galaxy Z FE’nin, Ağustos 2024’te piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Bu yeni cihaz, Samsung’un daha uygun fiyatlı katlanabilir telefon seçeneği olarak sunulması planlanıyor.