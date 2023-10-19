OPPO, Find N serisinin en son üyesi olan katlanabilir akıllı telefonu Find N3’ü küresel pazarlar ve Çin için resmi olarak duyurdu. Bu telefon, 1-120Hz LTPO panelli 7,82 inçlik katlanabilir 2K OLED ekrana sahip ve 2,800 nit’e kadar tepe parlaklık sunuyor. Ayrıca, Ultra İnce Cam (UTG) ve 10-120Hz (LTPO) yenilemeyi destekleyen harici 6,3 inçlik FHD+ OLED ekranı bulunuyor. Her iki ekran da ProXDR teknolojisini ve 1440Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekliyor.

OPPO Find N3’ün menteşi, parça sayısını neredeyse üçte bir oranında azaltan havacılık sektöründe kullanılan yüksek mukavemetli çelik ve entegre zirkonyum alaşımlı sıvı metal kullanılarak daha düz ve sağlam hale getiriliyor. Bu, menteşenin dayanıklılığını artırırken ağırlığı azaltıyor. OPPO, ekranın 1 milyon kat katlayabilme yeteneğine sahip olduğunu TÜV Rheinland sertifikası ile onaylıyor ve hiçbir kırışık olmadığını belirtiyor.

Telefon açıldığında sadece 5,8 mm kalınlığa sahipken katlandığında 11,7 mm’ye çıkıyor. Cam versiyonu 245 gram, deri versiyonu ise 239 gram ağırlığında. Ayrıca bir uyarı kaydırıcısı da bulunuyor ve Find N3, 45°–125° açı aralığında yarı katlı ekranı destekliyor.

İlginizi Çekebilir: Funtouch OS 14 ile vivo telefonlar coşacak

Find N3, ColorOS 13.2 ile Android 13 işletim sistemini çalıştırıyor ve OPPO, telefon için en az üç nesil Android işletim sistemi güncellemesi ve dört yıllık güvenlik güncellemesi taahhüt ediyor. Optimize edilmiş ColorOS, genel bir görev çubuğuna sahip, son dosyaları gösteren Dosya Cebi’ne sahip ve çoklu görev bölünmüş ekran için genişletilmiş sınırsız görünüm sunuyor. Ayrıca, uygulama gruplarını kaydetme seçeneği ve kayan bir pencere sunuyor.

Telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından destekleniyor ve pazara bağlı olarak 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama seçeneği ile geliyor. Şirket, Çift Geçişli Menteşe Grafiti ile iç ve dış sıcaklıkları düşüren bir soğutma sistemi sağladığını belirtiyor. Telefon, 42 dakikada %100’e kadar şarj edilebilen 67W hızlı şarjlı 4805mAh bataryaya sahiptir ve kablosuz şarj özelliği de yer alıyor. Telefon 1.700 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

İçindekiler OPPO Find N3 özellikleri

OPPO Find N3 özellikleri OPPO Find N3 özellikleri

7,82 inç büyüklüğünde 2440×2268 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED LTPO ekran (2800 nit’e kadar tepe parlaklık, 1440 Hz PWM karartma, Ultra İnce Cam koruması)

6,31 büyüklüğünde 2484×1116 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED LTPO ekran (2800 nit’e kadar tepe parlaklık, 1440 Hz PWM karartma, Seramik Koruma koruması)

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU

16 GB LPDDR5X RAM

512 GB UFS 4.0 depolama

48MP f/1,7 diyafram, OIS, Sony LYT-T808, 48MP 114° ultra geniş, f/2,2 diyafram, 3,5cm makro, Sony IMX581, 64MP 3x telefoto kamera, f/2,6 diyafram, 6x optik yakınlaştırma, 120x’e kadar dijital yakınlaştırma, OmniVision OV32C, Hasselblad kamera

32MP 88,5° f/2,4 (Kapak ekranı) / 20MP 91° f/2,2 (Ana ekran) ön kamera

67W SuperVOOC hızlı şarjlı 4085mAh kapasiteli batarya