Uygun fiyatlı iPhone X geliyor

Geçtiğimiz yıl 10. yıla özel olarak hazırlanan iPhone X modeli, birçok kişi tarafından pahalı bulunmuştu. Yurtdışında 1.000 dolar fiyat etiketiyle satılan cihaz, ülkemizde ise 6000 TL‘den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Şimdi ise 2018 iPhone modellerine hazırlanan Apple, gelen bilgilere göre uygun fiyatlı bir varyasyonla tüketicilerin karşısına çıkacak.

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Uygun fiyatlı iPhone X neler sunacak?

Apple ile ilgili tutarlı analizleriyle tanınan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, bu yıl 6.1 inç boyutlu bir iPhone X geleceğini ve fiyatının 550 dolar olacağını söyledi. Ayrıca Kuo‘ya göre bu modelin tek SIM ve çift SIM olmak üzere farklı varyasyonları da olacak ve aralarında 100 dolarlık bir fiyat farkı bulunacak. Ayrıca tabii ki orijinal iPhone X modeline göre 3D Touch desteğinin olmaması gibi bazı özelliklerin kırpılması söz konusu.

Son olarak sözünü ettiğimiz modelde OLED yerine LCD ekran yer alacağı belirtiliyor. Bu yıl Apple’ın bu model ile birlikte 5.8 inç ve 6.5 inç OLED ekran barındıran iki farklı iPhone X modeli daha tanıtması bekleniyor.