Huawei P20 ve P20 Pro ikilisi sadece çıktıktan sonra değil çıkmadan önce de aylarca kendisinden söz ettirmişti. Çinli firmanın 2018 yılı amiral gemilerinden Pro’nun arkasındaki kamera üçlüsü ve Alacakarnlık renk seçeneği özellikle öne çıkan iki unsur oldu.

Huawei P20 ve P20 Pro ikilisi Çin’de indirime girince…

2018 yılı içinde toplamda 20 milyon adet P20, P20 Pro ve P20 lite ürünü satmayı hedefleyen firmanın ilk büyük başarısı anavatanı Çin’den geldi. Çin’de indirime giden P20 ve P20 Pro, Xiaomi’den hatırladığımız flaş satışlardan birinde 10 saniye içinde 100 milyon Yuan yani yaklaşık 15 milyon dolarlık satış başarısı yakaladı.

Henüz toplam satış rakamlarını paylaşmamış olsa da Huawei’nin bu flaş satışından oldukça fazla ürün sattığı ortada. Merak konusu olan ise P20 ve P20 Pro’nun oranları. Çin’de Nova 3e adı ile satışa sunulan P20 Lite’ı da bu satışa dahil etseydi sanırız rakam çok daha yukarılarda olacaktı. Ülkemizde de satılacak olan üçlünün (P20 Lite şu an satışta) bu iki gözde elemanı bakalım fiyatlandırma sonucunda nasıl bir satış rakamı sergileceyecek?