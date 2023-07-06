Apple, yeni nesil iPhone SE modelini radikal bir tasarım değişikliğiyle tanıtma yolunda görünüyor. Ancak şirketin bu model için yüksek seviye bileşenleri kullanırken fiyatı kontrol altında tutma zorluğu yaşayacağı düşünülüyor. Daha önce gelen bilgiler, bu yeni modelin iPhone XR veya iPhone 12’ye benzer bir tasarıma sahip olacağı yönündeydi. Ancak Apple’ın, OLED ekranların performansı ve tedarik süreciyle ilgili yaşanan zorluklar nedeniyle iPhone SE 4’ün piyasaya sürülmesini 2025 yılına kadar erteleyeceği iddia ediliyor. Yani uygun fiyatlı iPhone bekleyenler daha çok bekleyecek diyebiliriz.

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The Elec’in yeni raporuna göre, iPhone SE 4, OLED ekranların performans ve tedarik sorunları nedeniyle 2025’e ertelendi. Apple’ın SE 4 için ekran üreticisi olarak seçtiği BOE’nin tedarik sorunları yaşadığı belirtiliyor ve bu durumun yeni modelin bir yıl ertelenmesine yol açtığı ifade ediliyor. LG ve Samsung’un iPhone SE 4 için OLED paneller üretmeye hem istekli hem de yetenekli oldukları ancak tekliflerinde herhangi bir güncelleme olmadığı belirtiliyor.

Apple’ın tedarikçisi BOE’nin, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri için yeni bir LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) film üzerinde OLED panel geliştirdiği belirtiliyor. Ayrıca BOE’den, iPhone SE 4 için düşük maliyetli OLED ekranlar üretmesi de talep ediliyor. Hangi tedarikçinin seçileceği, LG, Samsung veya BOE’nin panelleri mi kullanılacağı konusu henüz netleşmiş değil.

iPhone SE 4’ün neler sunacağına gelirsek, cihazın iPhone 14’e benzeyen bir tasarımla ve Apple’ın özel 5G modemini barındırması bekleniyor. Tasarımın, iPhone 14 modellerine oldukça benzer olacağı, ancak ön tarafta orijinal çentiği koruyacağı ifade ediliyor. İPhone 12’deki çentik, en son modellere kıyasla daha büyüktü. Ancak, iPhone SE 4’ün Face ID veya Touch ID güç düğmesine sahip olup olmayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.