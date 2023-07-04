Apple geçtiğimiz aylarda Macbook Air 13 inç’i piyasaya sürmüştü. M2 çipe sahip olan laptop çok sevilmişti. Ancak Macbook Air 13 inç’in eleştirilen bir özelliği vardı. Laptop Bluetooth 5.0 ile birlikte geliyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Apple, Macbook Air 13 inç’in websitesini güncelledi. Web sitesine göre Macbook Air 13 inç artık Bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor. Detaylara bakalım.

Apple geçtiğimiz ay WWDC’de Bluetooth 5.3 desteğine sahip yeni 15 inç Macbook’larını tanıtmıştı. Bunun ardından Bluetooth 5.3 desteği bulunan Macbook Air 13 inç de sessiz sedasız satışa sunuldu.

Bluetooth 5.0 2016 yılında piyasaya sürülmüştü. Birçok marka Bluetooth 5.2 ve Bluetooth 5.3 standartlarına geçmiş olsa da Apple geçmemek için direniyor. Bluetooth 5.0 standardı 7 yaşında olmasına rağmen Apple; iPhone 14 serisi, Apple Watch Ultra, 2. nesil AirPods Pro ve en son iPad Pro modelleri olmak üzere birçok ürününde halen Bluetooth 5.0 kullanıyor.

Artık çağa ayak uydurması gerektiğinin farkında varan Apple’ın sayılı ürününde de olsa Bluetooth 5.3 standardına geçmesi güzel bir durum. Bu sayede artık Bluetooth bağlantıları daha stabil ve daha güvenli bir şekilde yapılacak.

Laptop pazarında oldukça güçlü bir marka olan Apple, pazarı domine etmeye devam ediyor. Bu bağlamda halen dizüstü bilgisayarlar üretmeye devam eden Apple rakipleriyle arasını açıyor gibi gözüküyor. Bakalım laptop kanadındaki rakipleri Apple’ın bu hamlesi karşısında ne yapacak?