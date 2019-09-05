Uygun fiyatıyla şaşırtan Honor Play 3 tanıtıldı

Huawei’nin alt markası Honor, düzenlediği lansman ile beraber yeni akıllı telefon modeli Play 3’ü duyurdu. Uygun sayılabilecek bir fiyat etiketine sahip olan Honor Play 3, orta seviye rakiplerine kıyasla pek çok ayırt edici özellik sunuyor.

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Honor Play 3, orta seviye telefonlarda dengeleri değiştirmek için geliyor!

Oyuncu odaklı olarak pazarlanan Honor Play, amiral gemisi statüsündeki özelliklere rağmen ekonomik fiyatıyla geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştı. Honor Play 3 ise teknik özelliklerini biraz daha orta seviyeye çekse de fiyat/performans dengesini korumayı biliyor. Ön yüzünde kamera deliğine sahip tasarım anlayışıyla gelen telefon, bu sayede %90 ekran/gövde oranını yakalamış durumda. Ekran içi parmak izi okuyucunun dikkat çektiği ön kısım, çizilmeye karşı dayanıklı alüminosilikat cam ile korunuyor. Yansıma oyunu sayesinde pul görünümü verilen arka yüzeyde ise üç adet arka kamera, cihazın sol üst köşesine konumlandırılmış.

Honor Play 3’ün teknik özelliklerine göz attığımızda ise orta seviye bir akıllı telefonda yer alan özelliklerin çoğu karşımıza çıkıyor. 6.39 inç boyutunda HD+ bir ekrana sahip olan telefon, gücünü HiSilicon Kirin 710F işlemciden alıyor. 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçeneklerinin yanı sıra cihazda 512 GB’a kadar microSD kart desteği unutulmuyor.

Akıllı telefonun üçlü arka kamera paketinden 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera başrolü oynuyor. Bu kameraya 8 megapiksellik 120 derece ultra geniş açı ve 2 megapiksel çözünürlüğündeki derinlik sensörü eşlik ediyor. Ekran deliğinin altındaki ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ve kullanıcısına yapay zeka desteği sunuyor.

4.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryası bulunan Honor Play 3’te sadece 10W hızlı şarj desteği sunulmuş. 2,5 saat içerisinde tamamen dolduğu belirtilen bataryayı şarj etmek için microUSB girişinin kullanılması da ürünün başka bir dezavantajı oluyor. Ancak IP5X sertifikası, EROFS dosyalama sistemi, Ark Compiler desteği ve GPU Turbo 3.0 özelliği ürünün detayları arasında dikkat çekiyor.

Siyah, mavi ve kırmızı renklerinde üretilen Honor Play 3’ün fiyatı ise düşünmeye değer gibi görünüyor. Cihazın 4 GB RAM+64 GB depolamaya sahip başlangıç sürümü 140 dolarlık fiyat etiketine sahip. 4 GB RAM+128 GB depolama ve 6 GB RAM+64 GB depolamaya sahip versiyonlar ise 180 dolar fiyatlandırma ile geliyor. Son olarak ülkemizde de satılmasını beklediğimiz telefonun 17 Eylül’den itibaren Çin’de satışa sunulacağını belirtelim.