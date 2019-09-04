Samsung Galaxy Note 10+ ile Samsung Galaxy Note 9 kamera performans karışılaştırması videosu ile karşınızdayız.

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Samsung’un en yeni ve en güçlü telefonu konumundaki Galaxy Note 10+, lansmanda çok daha kötü olarak gösterilen Galaxy Note 9 ile karşı karşıya geliyor.

Peki Note 9 gerçekten Note 10+ karşısında kötü mü? Aradaki tam manasıyla iki kat fiyat farkı bulunan bu iki modelde fiyat farkına değecek kamera geliştirmesi var mı bu videoda görebilirsiniz.

Ana kamera, 2x zoom, gece modu ve sarsıntı önleyici modlarıyla da yaptığımız çekimlerde Note 9 ile Note 10+ kameralarının farklarını rahatlıkla görebileceksiniz.

İyi seyirler…