Tesla‘nın CEO’su Elon Musk, Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak ve diğer yüzlerce teknoloji lideri, yeni ortaya çıkan sistemlerin insanlık için oluşturduğu “derin riskler” nedeniyle güçlü yapay zekanın geliştirilmesine ara verilmesi çağrısında bulundu.

Bir yapay zeka dil işleme aracı olan ChatGPT, bilgi çalışanlarının saniyeler içinde e-posta ve bilgisayar kodu yazma gibi görevleri yerine getirmek için yeteneklerinden yararlanmasıyla son aylarda dünya çapında tanınırlık kazandı. Kitlesel pazar yapay zekâsındaki bu atılım, benzer sistemleri arama motorlarına ve ürünlerine entegre etmek için teknoloji firmaları arasında bir yarış başlattı.

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Yaşamın Geleceği Enstitüsü’nün açık mektubunda, YZ’deki son gelişmelerin bilgi kanallarını ve birçok sektördeki istihdam olanaklarını önemli ölçüde etkileyebileceği ve YZ’nin insanları alt edebileceği zaman dilimini hızlandırabileceği belirtildi. Belgede, dünya teknolojinin olası sonuçlarını değerlendirirken, bu ayın başlarında OpenAI tarafından yayınlanan ChatGPT’nin en son sürümü olan GPT-4’ten daha güçlü YZ çözümleri geliştirmek için altı aylık bir moratoryum çağrısında bulunuldu.

Musk ve Wozniak’ın imzalarının yanı sıra, mektup Pinterest kurucu ortağı Evan Sharp, Ripple kurucu ortağı Chris Larsen, DeepMind araştırma bilimcileri Zachary Kenton ve Ramana Kumar ve eski başkan adayı Andrew Yang tarafından da desteklendi. Stanford Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi gibi önde gelen kurumlardan akademisyenler de mektubu imzaladı.