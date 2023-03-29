Cupertinolu teknoloji devi bu yılın Eylül ayında karşımıza iPhone 15 serisi ile çıkacak. Bu yıl yine dört farklı model tanıtacak olan Apple’ın yeni planları belli oldu. Apple Watch Ultra ile eylem tuşunu hayatımıza kazandıran Apple’ın bu tuşu iPhone serisine de getireceği iddia ediliyor.

Sessize alma düğmesinin altına konumlandırılacak olan bu tuşun işlevi henüz bilinmiyor. Apple bunu geliştiricilere açıp kullanıcıların diledikleri eylemleri gerçekleştirmesini de sağlayabilir. Ya da yine özüne dönüp kapalı bir yapıda sadece kendi belirlediği kısayolları sunabilir.

Apple is adding a new “action button” on iPhone 15 in place of the traditional mute switch 📱👀 It’s possible the button could be remappable like the action button on Apple Watch Ultra… pic.twitter.com/1MvC4hyODD — AppleTrack (@appltrack) March 29, 2023

Apple’ın bu yıl fiyatlarda bir zam yapmayacağı söyleniyor. Bu ekstra tuşa rağmen fiyatlar Avrupa’da aynı kalacak. Ancak Amerika fiyatlarına bu sefer zam gelebilir. Türkiye fiyatlarına ise değinmek bile istemiyoruz. Muhtemelen Pro Max’i 60.000 TL’ye zor alabileceğiz.

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Kamera tarafında bir dizi iyileştirme yapması beklenen Apple, tasarımsal açıdan iPhone 14’ün hatlarını koruyacak. Dynamic Island çentiğin ise bu sefer Pro serisine özel olmaması tüm seride bu çentiğin yer alacağı da söylentiler arasında yer alıyor.