Cupertinolu teknoloji devi bu yılın Eylül ayında karşımıza iPhone 15 serisi ile çıkacak. Bu yıl yine dört farklı model tanıtacak olan Apple’ın yeni planları belli oldu. Apple Watch Ultra ile eylem tuşunu hayatımıza kazandıran Apple’ın bu tuşu iPhone serisine de getireceği iddia ediliyor.

Sessize alma düğmesinin altına konumlandırılacak olan bu tuşun işlevi henüz bilinmiyor. Apple bunu geliştiricilere açıp kullanıcıların diledikleri eylemleri gerçekleştirmesini de sağlayabilir. Ya da yine özüne dönüp kapalı bir yapıda sadece kendi belirlediği kısayolları sunabilir.

Apple is adding a new “action button” on iPhone 15 in place of the traditional mute switch 📱👀

It’s possible the button could be remappable like the action button on Apple Watch Ultra… pic.twitter.com/1MvC4hyODD

— AppleTrack (@appltrack) March 29, 2023