Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden internet tarayıcısı konumunda rakiplerine göz dağı veren Mozilla, işlerinde önemli değişikliklere gidiyor. Şirket, ekiplerinden 60 kişiye veda ederek çalışanlarının yaklaşık %5’ine denk gelen bir oranda işten çıkarma yapacak. Bu değişiklik, şirketin ürün geliştirme stratejilerini etkiliyor. Mozilla, Firefox tarayıcısının cep telefonlarında daha etkili çalışmasını sağlamak ve yapay zeka dünyasını keşfetmek gibi belirli projelere daha fazla odaklanmak için enerjisini ve kaynaklarını yeniden yönlendirme kararı aldı.

Mozilla’nın bu hamlesi, teknoloji sektöründe rekabetin yoğun olduğu bir ortamda kendini yenileme ve büyüme stratejisini yeniden gözden geçirme isteğini yansıtıyor. Şirket, bu adımın, daha geniş bir etki yaratmak ve teknoloji alanında daha büyük bir rol oynamak için gereken değişikliklerin bir parçası olduğunu belirtiyor.

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Özellikle, yapay zeka günümüzde büyük bir öneme sahip ve Mozilla da bu alanda geride kalmak istemiyor. Fakespot gibi bir şirketi satın aldıktan sonra, şirket, Firefox’u yapay zeka ile daha akıllı hale getirme potansiyelini görüyor. Bu adım, Mozilla’nın internet deneyimini sahte içeriklerden arındırarak daha güvenli ve verimli hale getirme hedefine ciddi bir adım olarak nitelendiriliyor.

Mozilla ayrıca, proje portföyünü de gözden geçiriyor. Bazı projeler, VPN’ler ve gizlilik araçları gibi, daha az önemli görülürken, diğerleri ise tamamen sonlandırılıyor. Bu sayede, şirketin Firefox Mobile ve yapay zeka gibi öncelikli alanlara odaklanmasının önü açılıyor.

Ayrıca, Airbnb, PayPal ve eBay gibi büyük şirketlerde görev almış olan yeni CEO Laura Chambers da Mozilla ailesine katılıyor. Mozilla, Chambers’ın liderliğinde, sadece rekabetin üstesinden gelmekle kalmayıp, aynı zamanda interneti herkes için daha güvenli ve kullanıcı dostu bir yer haline getirme misyonuna bağlı kalan ürünler geliştirmeyi hedefliyor.