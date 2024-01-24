Google Chrome yapay zeka furyasına katılan tarayıcılar arasına adını yazdırdı. Teknoloji devi Google, ürün ve hizmetlerine entegre ettiği yapay zeka tabanlı özellikleriyle dikkat çekiyor. Google Chrome tarayıcısı, en son M121 sürümü ile birlikte üç yeni deneysel yapay zeka özelliğini kullanıcılarına sunuyor. ABD’deki Mac ve Windows PC kullanıcıları, bu özelliklere erişebilecekler. İşte Google Chrome yapay zeka özellikleri.

Google Chrome Yapay Zeka Özellikleri Ateş Ediyor

Google Chrome yapay zeka özellikleri neler sorusunu cevaplamadan önce kısaca neden yapay zekanın tarayıcılar için bu kadar önemli olduğuna bakalım.

Üretken yapay zeka, kullanıcılar için uzun bir metni özetleyebiliyor, tarayıcıları kandırmaya gerek kalmadan tüm literatürü tarayarak istenen bilgileri verebiliyor ve yapay zeka ile duvar kağıdı oluşturma gibi özellikler sunarak kişiselleştirme seçeneklerini artırıyor. Google Chrome da bu özellikleri sunuyor. Şimdi lafı fazla uzatmadan Google Chrome yapay zeka özellikleri neler sorusunu cevaplayalım.

AI Sekme Grupları

Yeni güncelleme, tarayıcının yapay zeka yeteneklerini artırmanın yanı sıra sorunsuz bir tarama deneyimi sunmayı amaçlıyor. Sekme Düzenleyici adlı ilk özellik, açık sekmelere göre otomatik olarak sekme grupları önerip oluşturarak kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

Özellikle birden fazla sekme açıkken bu özellik, kullanıcıların aradıkları içeriklere daha hızlı erişmelerine yardımcı oluyor. Sekme Grupları, geçen yıl başlatılan özellik olup, yeni üretken yapay zeka özellikleri ile daha da geliştirilmiş durumda.

Yapay Zeka ile Özel Temalar

İkinci özellik, metinden görüntüye difüzyon modelini kullanarak yapay zeka ile özel temalar oluşturmayı mümkün kılıyor. Kullanıcılar, Chrome tarayıcısını özelleştirme paneline giderek “Yapay Zeka ile Oluştur” seçeneğiyle temalarını kişiselleştirebiliyorlar.

Bu özellikle duvar kağıtları ve temalar konusunda çeşitlilik arayan kullanıcılar için oldukça çekici bir özellik sunuyor. Animasyon stilleri ve sahne ruh halleri gibi detayları da içeren özel temalar, kullanıcıların tarayıcılarını kendilerine daha yakın hissetmelerini sağlıyor.

Yazmama Yardım Et

Son olarak, “Yazmama Yardım Et” özelliği, yapay zeka destekli bir yazma yardımını içeriyor. Bu özellik, web üzerinde içerik oluştururken kullanıcılara önerilen metinlerle yardımcı olmayı hedefliyor. Önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi planlanan bu özellik, kullanıcıların metin kutularına sağ tıklayarak önerilen metinleri kullanmalarına olanak tanıyacak. Böylece, içerik üretme süreci daha akıcı ve etkileşimli hale gelecek.

Bu yeni yapay zeka özellikleri, Chrome kullanıcılarına kişiselleştirme yetenekleri sunmanın yanı sıra tarayıcı deneyimini daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Gelecek yılın beklentileri arasında, Google’ın AI ve ML entegrasyonunu daha da geliştirerek Chrome tarayıcısına yeni iyileştirmeler getirmesi bulunuyor. Kullanıcılar bu özelliklere erişmek için “Ayarlar” bölümünden “Deneysel Yapay Zeka” sayfasına giderek etkinleştirebilirler.

Google Chrome yapay zeka özellikleri bu şekildeydi. Bu özellikler şimdilik sadece ABD’deki kullanıcılar için erişime açılmış durumda. Büyük ihtimalle dil konusunda bazı kısıtlamalar bulunuyor. İlerleyen süreçlerde Türkçe dilinin de eklenmesi ile bu özellikler Türkiye’de kullanılabilir olacaktır.

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