Teknoloji dünyasının kalbinin attığı Barselona’da düzenlenen MWC 2023 etkinliğinde yenilikler tanıtılmaya tam gaz devam ediyor. Geçen yıla farklı tasarımı ile damgasını vuran Nothing Phone’a bugün yeni bir rakip geldi. MWC 23 etkinliğinde sahne alan Çinli isim Unihertz Luna adını verdiği farklı tasarıma sahip telefonunu tanıttı. Gelin bu telefonun özelliklerine hızlıca bir bakalım.

Telefonda Nothing Phone‘dan alışkın olduğumuz şeffaf arka panel ve RGB destekli LED şeritleri görüyoruz. Bu LED şeritler yine Nothing Phone’da olduğu gibi bildirim için kullanılacak. Ancak kamera tasarımı eski iPhone modellerinden ilham alınarak tasarlanmış gibi görünüyor.

Biraz iPhone biraz da Nothing Phone’dan esinlenen bu telefonda MediaTek’in sekiz çekirdekli Helio G99 yonga seti bulunuyor. RAM tarafında ie 8 GB RAM‘i görüyoruz. Depolamada ise sadece 256 GB‘lık bir hafıza bulunuyor. Bu hafızayı microSD kart ile artırmak da mümkün olacak.

Kamera tarafında ise 108 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameranın varlığından bahsediliyor. Ancak diğer kameraların çözünürlüğü şimdilik açıklanmadı. Bunlar muhtemelen ultra geniş açılı lens ve makro lens olarak konumlandırılacak. 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan telefonda FHD+ çözünürlüğünde 6.81 inç büyüklüğünde ekran da yer alıyor.

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Mart ayında Çin’de satışa sunulacak olan bu telefonun 300 dolar bandını aşmayacağı söyleniyor. Sizce bu tip diğer firmalardan esinlenerek geliştirilen telefonlar satış tarafında başarılı olabilir mi? Gelin yorumlarda tartışalım.