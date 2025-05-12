Galaxy S25 Edge, Samsung’un 2025 yılına damga vuracak yeni tasarım anlayışının bir yansıması olarak kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. İlk kez Ocak ayında resmi olarak ipucu verilen bu özel model, nihayet tam özellikleri ve fiyatıyla ortaya çıktı. İngiltere’de bir internet sitesinde ön siparişe açılan S25 Edge fiyatı dudak uçuklatı. Peki Samsung Galaxy S25 Edge özellikleri neler olacak, S25 Edge fiyatı ne kadar olacak ve S25 Edge çıkış tarihi ne zaman?

Galaxy S25 Edge özellikleri: Tasarımda sınırlar yeniden çiziliyor

S25 Edge, yalnızca teknik gücüyle değil, aynı zamanda inceliğiyle de öne çıkıyor. Cihaz, yalnızca 5.8 mm kalınlığında bir gövdeye sahip. Bu, günümüz akıllı telefon pazarında nadir görülen bir incelik seviyesi. Buna rağmen, cihazda titanyum çerçeve ve Corning Gorilla Glass Ceramic 2 gibi dayanıklı malzemeler kullanılmış.

6.7 inç büyüklüğünde, 3120×1440 piksel çözünürlüğe sahip Dynamic AMOLED 2X ekranı, görsel kaliteden ödün vermeden bu inceliği başarıyla taşıyor. Ekran, 120Hz yenileme hızıyla akıcılığı desteklerken, HDR içerikler için yüksek kontrast ve renk doğruluğu sunuyor.

Cihazın işlemcisini özel üretim Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga seti oluşturuyor. Bu işlemci, Galaxy modellerine özel performans optimizasyonlarıyla geliyor. 12 GB RAM ile desteklenen bu yapı, hem çoklu görevlerde hem de oyun performansında üst düzey bir deneyim vadediyor.

Kamera tarafında ise, 200 MP ana sensör dikkat çekici. Ancak yalnızca 12 MP ultra geniş açı kamerasının yer alması ve üçüncü bir sensörün bulunmaması, kamera çeşitliliği açısından bazı kullanıcıları sınırlayabilir. Ön kamerada da 12 MP çözünürlük tercih edilmiş.

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Batarya kapasitesi ise yalnızca 3.900 mAh. Bu, 6.7 inç yüksek çözünürlüklü ekran ve güçlü işlemci göz önüne alındığında biraz iddialı görünüyor. Cihaz, 25W kablolu ve desteklenen seviyede kablosuz şarj özelliği sunuyor.

Galaxy S25 Edge teknik özellikleri

6.7 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, 3120×1440 piksel çözünürlük

Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemci

12 GB RAM

256 GB / 512 GB depolama (microSD desteği yok)

200 MP + 12 MP arka kamera, 12 MP ön kamera

3.900 mAh batarya, 25W kablolu şarj, kablosuz şarj desteği

Android 15 tabanlı One UI 7

Boyutlar: 158.2 x 75.6 x 5.8 mm – Ağırlık: 162 gram

Titanyum gövde, Gorilla Glass Ceramic 2 koruma

S25 Edge çıkış tarihi ne zaman?

Samsung S25 Edge modelinin 13 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Tanıtımın ardından cihazın global satışa çıkış tarihi ise Mayıs sonu veya Haziran başı olarak öngörülüyor.

S25 Edge fiyatı ne kadar olacak?

S25 Edge fiyatı, İngiltere’de 1099 pound seviyesinde ön siparişe açılmış durumda. Bu fiyatın ABD karşılığı yaklaşık 1.149 dolar seviyesinde. Türkiye fiyatı ise henüz netleşmedi ancak vergiler dahil edildiğinde minimum 60.000 TL’nin üzerinde bir başlangıç fiyatı bekleniyor.