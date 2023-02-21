Phone (1) Android 13 tabanlı Nothing OS 1.5 işletim sistemine resmi güncellemesi başladı. Küçük bir beta testçi grubuyla birkaç ay süren testlerin ardından şirket, Avrupa’daki tüm aktif Phone (1)’lere en son işletim sistemi güncellemesini resmi olarak göndermeye başladı.

Şirketin blog yazısında da belirtildiği habere göre, Nothing OS için bugüne kadar yapılan en önemli güncelleme olarak adlandırılıyor. İşte Nothing OS 1.5’teki değişikliklerin tam listesi;

Uygulama iyileştirmeleri

Yeni hava durumu uygulaması Hiçbir şey.

Geliştirilmiş kamera uygulaması arayüzü.

Uygulama yükleme hızında %50’ye varan artış.

Özelleştirme

Yeni Glif ses paketi. Daha fazla glif zil sesi ve bildirim sesi.

Daha fazla ‘Material You’, yani üçüncü taraf uygulamalarla eşleşecek daha fazla renk şeması.

Kilit ekranı kısayollarının özelleştirilmesi. Kamera, fener, cihaz kontrolleri ve cüzdan için kısayollar oluşturun.

Geliştirilmiş deneyim

Geliştirilmiş Hızlı Ağ Ayarları paneli ile iki SIM kart kullanırken mobil veri kullanımını kolayca değiştirin.

Hızlı Ayarlar’da ve kamera uygulamasında yeni QR kod tarayıcısı.

Farklı uygulamalar için farklı dilleri etkinleştirmek için çoklu dil desteği.

Pano önizlemesi. Kopyalanan metin ekranın alt köşesindeki panoda görünecektir. Böylece yapıştırmadan önce metni doğrudan düzenleyebilirsiniz.

Ön plan hizmetleri. Pilden tasarruf etmek için etkin arka plan uygulamalarını doğrudan bildirim merkezinden kapatın.

Ayrıca bkz: OnePlus 11 Concept Kendini Gösterdi

Görsel geliştirmeler

Yeni medya kontrol tasarımı. Albüm resmini daha geniş bir müzik çalma kontrolü setiyle birlikte tam ekran görüntüler.

Geliştirilmiş ses kontrolü. Ekran kilidini açmadan ayrı ses seviyesi kaydırıcılarını kolayca ayarlayın (örn. müzik ve zil sesi).

Oyun modunda daha az dikkat dağıtıcı bildirim. Şimdi Google Game Dashboard ile. Pano ekran görüntülerini, ekran kaydını, FPS gösterimini ve Rahatsız Etmeyin modunu destekler.

Canlı altyazılar: cihazınızdaki konuşmayı algılar ve otomatik olarak altyazı oluşturur.

Ekranı açıp kapatırken daha akıcı animasyonlar.

Let’s go. The official rollout of Nothing OS 1.5 has begun. Powered by Android 13 for our smoothest, most secure user experience. To upgrade Phone (1), head to Settings > System Update. Learn more: https://t.co/qfnlBmEDxu pic.twitter.com/ATlYAzfz5b — Nothing (@nothing) February 21, 2023

Gizlilik güncellemeleri

Fotoğraf seçici. Her uygulamada paylaşmak istediğiniz resimleri ayrı ayrı seçin.

Multimedya izinleri. Fotoğraflar ve videolar, müzik ve ses, dosyalar gibi paylaşmak istediğiniz medya türlerini gruplandırın.

Bir uygulama panoya eriştiğinde sizi uyarır. İstenmeyen erişimi önlemek için belirli bir süre sonra geçmişi temizler.

Kişisel Güvenlik uygulaması eklendi.

Sistem performansı

Artan arka plan belleği. Sık kullanılan uygulamaların yüklenmesi için bekleme süresi azaltıldı.

Telefonun (1) “yeni gibi çalışması” için yeni kendi kendini onarma işlevi. Kullanılmayan önbellek ve süresi dolmuş sistem dökümlerinin temizlenmesi.

Geliştirilmiş sistem kararlılığı.

Genel hata düzeltmeleri.