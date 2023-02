Phone (1) Android 13 tabanlı Nothing OS 1.5 işletim sistemine resmi güncellemesi başladı. Küçük bir beta testçi grubuyla birkaç ay süren testlerin ardından şirket, Avrupa’daki tüm aktif Phone (1)’lere en son işletim sistemi güncellemesini resmi olarak göndermeye başladı.

Şirketin blog yazısında da belirtildiği habere göre, Nothing OS için bugüne kadar yapılan en önemli güncelleme olarak adlandırılıyor. İşte Nothing OS 1.5’teki değişikliklerin tam listesi;

Let’s go. The official rollout of Nothing OS 1.5 has begun. Powered by Android 13 for our smoothest, most secure user experience.

To upgrade Phone (1), head to Settings > System Update.

Learn more: https://t.co/qfnlBmEDxu pic.twitter.com/ATlYAzfz5b

— Nothing (@nothing) February 21, 2023