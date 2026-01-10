MSI, uç yapay zeka (Edge AI) hesaplamaları için özel olarak geliştirilen yeni AI Edge serisi masaüstü bilgisayarını duyurdu. Yapay zekanın geleceği için tasarlanan bu yeni seri; maksimum AI performansı, cihaz üzerinde çalışan yeni nesil iş yükleri ve yüksek veri güvenliği gereksinimi duyan mühendisler ile tasarımcılara yönelik güçlü bir çözüm olarak konumlanıyor. Serinin ilk üyesi ise kompakt yapısıyla öne çıkan AI Edge masaüstü modeli oldu.

MSI, yeni AI Edge serisi Desktop PC ile uç yapay zeka hesaplamalarına öncülük ediyor

Sadece 4 litre hacme sahip kompakt bir kasada sunulan MSI AI Edge, uç yapay zeka hesaplamaları için AMD Ryzen™ AI Max+ 300 serisi işlemcilerle donatıldı. Amiral gemisi konfigürasyonda yer alan AMD Ryzen™ AI Max+ 395, birleşik platform yapısı sayesinde toplamda 126 AI TOPS seviyesine ulaşabilen yüksek bir hesaplama gücü sunuyor.

96 GB’a kadar değişken grafik belleği, 40 CU’ya sahip gelişmiş RDNA™ 3.5 grafik mimarisi ve en yeni XDNA 2 NPU yapısı sayesinde AI hızlandırma tarafında 50 TOPS performans elde edilebiliyor. AMD Ryzen™ AI Max+ serisi, özellikle büyük dil modellerine (LLM) erişimi olan kullanıcılar için güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı sağlıyor.

Bileşik bellek ile büyük ölçekli modellerde yeni bir seviye

AI Edge masaüstü PC’nin en dikkat çeken avantajlarından biri, geleneksel VRAM darboğazlarını ortadan kaldıran bellek mimarisi. Sistem, 128 GB’a kadar LPDDR5X 8000 hızında dahili bileşik bellek sunuyor. Bu belleğin 96 GB’a kadar olan bölümü dinamik olarak GPU’ya atanabiliyor.

Bu yüksek kapasiteli ve düşük gecikmeli yapı sayesinde AI Edge, büyük ölçekli model çıkarımlarını rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Sistem, 120 milyar parametreye kadar olan geniş dil modellerinde yaklaşık 15 TPS hızında token üretimi sağlayarak gelişmiş AI uygulamalarının doğrudan kullanıcının cihazında, yüksek performans ve yüksek veri güvenliği ile çalışmasına olanak tanıyor.

İş akışları, verimlilik ve esneklik için optimize edildi

Günlük profesyonel kullanım için tasarlanan MSI AI Edge, Windows ve Linux işletim sistemleriyle çalışabilme esnekliği sunarak kullanıcıların kendi iş akışlarına en uygun ortamı tercih etmelerine imkân tanıyor. AI çıkarım görevlerinin ötesinde sistem, oyun tarafında da GeForce RTX 4060 sınıfına yakın bir performans seviyesiyle iş ve eğlenceyi aynı platformda buluşturuyor.

Tüm bu donanım, yerleşik güç kaynağına sahip ultra kompakt 4 litrelik kasa içinde sunuluyor ve masa üzerinde ciddi bir alan tasarrufu sağlıyor. Uzun süreli AI ve oyun yüklerinde kararlı performans için MSI’ın Glacier Armor termal çözümü kullanılıyor. Gelişmiş soğutma blokları sayesinde ısı yönetimi daha verimli hale gelirken, yoğun iş yüklerinde sistem stabilitesi korunuyor.

Yerel AI uygulamalarıyla yüksek güvenlik ve üretkenlik

MSI AI Edge, üretkenlik odaklı güçlü bir yerel AI yazılımı ile birlikte geliyor. Bu yazılım; toplantı notları oluşturma, zihin haritaları üretme gibi görevleri cihazın yerel işlem gücünü kullanarak yerine getirirken, veri güvenliğini en üst seviyede tutuyor.

Gelişmiş RAG (Almayla Artırılmış Üretim) teknolojisi sayesinde kullanıcılar, yerel veri setleri üzerinde sorgulama yaparak daha yüksek bağlamsal doğruluk ve veriye dayalı çıktılar elde edebiliyor. Örneğin kişisel finansal veriler cihazdan dışarı çıkmadan analiz edilebiliyor, varlık yönetimi ve optimizasyonu güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.