Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bellek pazarındaki hakimiyetini pekiştirmeye devam ederken tüketicileri yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyle gündeme geliyor. Şirketin bellek birimi olan DRAM departmanı, 2025 yılının son çeyreğinde rekor satış rakamlarına ulaşarak devasa bir kar elde etti. Ancak bu başarı tablosuna rağmen, maliyetlerin yükselmesi şirketi yeni kararlar almaya zorluyor. Peki, bu durum yeni çıkacak ürünlerin fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Samsung bellek satışlarında zirveye oturdu

Counterpoint tarafından hazırlanan son raporlara göre, Samsung 2025 yılının dördüncü çeyreğinde DRAM satışlarında tarihi bir başarı yakaladı. Şirketin sadece bellek biriminden elde ettiği gelir 25,9 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, şirketin toplam satışlarının yüzde 40’ını oluşturuyor.

Bir önceki çeyreğe göre yüzde 34 oranında bir büyüme yakalayan Samsung, bu alanda SK Hynix ve Micron gibi rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğundaki yerini koruyor. Ancak bu ticari başarı, son kullanıcı için her zaman indirim anlamına gelmiyor. Aksine, üretim bandındaki maliyet artışları yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Yarı iletken maliyetleri fiyatlara yansıyacak

Şirketin üst düzey isimlerinden Wonjin Lee, Bloomberg’e verdiği bir röportajda gelecekteki ürünlerin fiyatlandırmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Lee, yarı iletken tedariğinde yaşanan sorunların tüm sektörü etkileyeceğini belirterek maliyet baskısının altını çizdi. Özellikle yapay zeka gelişimine olan ilginin artması, üretim tesislerinde önceliklerin değişmesine neden oluyor.

Wonjin Lee açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yarı iletken tedariği konusunda sorunlar yaşanacak ve bu durum herkesi etkileyecek. Biz şu an konuşurken bile fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Açıkçası bu yükü tüketicilere yansıtmak istemiyoruz ancak ürünlerimizi yeniden fiyatlandırmayı düşünmek zorunda kalacağımız bir noktada olacağız.”

Galaxy telefon ve Samsung bilgisayar modelleri risk altında

Bu açıklamalar, özellikle yaklaşmakta olan yeni nesil Galaxy telefon serisi için fiyat artışı iddialarını güçlendiriyor. Sektördeki son sızıntılar, Galaxy S26 serisinin üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle selefine göre yaklaşık 50 dolarlık bir fiyat farkıyla piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Şirket, yapay zeka özellikleri için gereken yüksek hızlı belleklerin maliyetini karşılamakta zorlanıyor.

Sadece telefonlar değil, Samsung bilgisayar modelleri ve bireysel PC bileşenleri de bu durumdan etkileniyor. Tüketiciler şimdiden DDR5 ram fiyatlarında ciddi bir artış gözlemliyor. Bunun temel sebebi ise üreticilerin, yapay zeka sunucularında kullanılan ve çok daha karlı olan yüksek bant genişlikli belleklere (HBM) üretim önceliği vermesi olarak açıklanıyor.

Bellek fabrikalarındaki üretim alanının kısıtlı olması, standart DRAM üretiminin azalmasına ve dolayısıyla piyasadaki ram fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde teknolojik cihaz satın almayı planlayan kullanıcıların bütçelerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung ürünlerinde yaşanabilecek olası bir fiyat artışı satın alma tercihlerini nasıl etkiler?