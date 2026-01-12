Mobil oyun dünyasının en iddialı temsilcilerinden biri olmaya hazırlanan RedMagic 11 Air hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden sızdırılan teknik veriler, cihazın performans noktasında çıtayı nereye taşıyacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, oyuncuların yeni gözdesi olması beklenen RedMagic 11 Air hangi özelliklerle donatılacak?

RedMagic 11 Air ile sınırsız performans ve yeni teknolojiler

Sızıntılara göre cihazın kalbinde Qualcomm’un en güçlü yonga seti olan Snapdragon 8 Elite yer alıyor. Bu işlemciye eşlik eden 24GB kapasitesindeki devasa RAM seçeneği, telefonun sadece bir oyun konsolu değil, aynı zamanda mobil bir iş istasyonu gücünde olacağını kanıtlıyor. RedMagic 11 Air bu donanım bileşenleriyle en yüksek grafikli oyunlarda bile akıcı bir deneyim vaat ediyor.

Ekran tarafında ise 6.85 inç boyutunda, oldukça geniş bir panel bizleri karşılıyor. RedMagic 11 Air modelinin en dikkat çekici yanlarından biri de ekran altı selfie kamera teknolojisini kullanmaya devam etmesi oluyor. Bu sayede ekranda herhangi bir delik veya çentik bulunmuyor ve oyunculara tamamen kesintisiz bir görsel alan sunuluyor.

Cihazın fiziksel boyutlarına baktığımızda 163.82 x 76.54 x 7.85mm ölçülerini görüyoruz. Yaklaşık 207 gram ağırlığındaki bu telefon, içerisinde dahili bir aktif soğutma fanı barındırmasına rağmen oldukça makul bir kalınlık seviyesinde tutulmuş. RedMagic 11 Air aktif soğutma sistemi sayesinde uzun süreli oyun seanslarında bile performans kaybı yaşatmıyor.

7000 mAh batarya ve Android 16 sürprizi

Batarya performansı, bir oyuncu telefonu için en kritik unsurların başında geliyor. RedMagic 11 Air içerisinde tam 7.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya taşıyor. Üstelik bu büyük pil, 120W kablolu hızlı şarj desteğiyle birleşerek oyuncuların yarı yolda kalmamasını sağlıyor. Bu kapasite, günümüz amiral gemisi telefonlarının çok üzerinde bir değer olarak dikkat çekiyor.

Yazılım tarafında da oldukça güncel bir yapı sunulacak. Geekbench testlerinde ortaya çıkan bilgilere göre RedMagic 11 Air kutusundan doğrudan Android 16 işletim sistemiyle çıkacak ilk cihazlardan biri olabilir. Bu durum, kullanıcılara en yeni yazılım özelliklerini ve güvenlik yamalarını en baştan kullanma fırsatı veriyor.

Özellikle ASUS ROG Phone serisinin piyasadaki ağırlığının azalması ve oyuncu telefonlarına olan ihtiyacın artmasıyla beraber RedMagic 11 Air çok önemli bir boşluğu doldurmaya hazırlanıyor. Sektördeki rakiplerinin daha çok genel kullanıcıya hitap etmesi, bu özel cihazı oyuncu odaklı kitle için benzersiz bir seçenek haline getiriyor.

Teknik bir yorum yapmak gerekirse, 7.85mm gibi ince sayılabilecek bir gövdeye 7.000 mAh batarya ve bir soğutma fanı sığdırabilmek, mühendisliğin geldiği noktayı gösteriyor. RedMagic 11 Air muhtemelen yüksek enerji yoğunluklu pil hücreleri kullanarak hem taşınabilirliği koruyor hem de kullanım süresini maksimize ediyor.

