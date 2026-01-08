Güney Koreli otomobil devi Kia, B-SUV segmentindeki iddialı temsilcisi Kia Stonic modelini makyaj operasyonundan geçirerek Türkiye pazarında satışa sundu. Markanın yeni tasarım felsefesine uyum sağlayan bu güncel versiyon, hem estetik hem de teknolojik anlamda önemli yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Peki, yeni Kia Stonic özellikleri ile rakiplerine karşı nasıl bir duruş sergiliyor?

Kia Stonic Türkiye fiyatı açıklandı

Yeni modelin Türkiye pazarına girişiyle birlikte merakla beklenen Kia Stonic Türkiye fiyatı da resmiyet kazandı. Ocak ayı itibarıyla listelerdeki yerini alan araç, ülkemizde 1.999.000 TL başlangıç fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Şimdilik tek bir motor ve donanım paketi kombinasyonuyla sunulan araç, rekabetin yoğun olduğu sınıfta dikkat çekmeyi hedefliyor.

Türkiye yollarındaki serüvenine 1.0 litrelik benzinli motor ve Cool donanım seviyesiyle başlayan Kia Stonic, otomatik şanzıman konforunu standart olarak sunuyor. Donanım seviyesindeki zenginlik, özellikle şehir içi kullanımda sürücülere büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Fiyat performans dengesi açısından modelin segmentindeki konumu oldukça kritik görünüyor.

Yeni Kia Stonic özellikleri ve tasarım detayları

Aracın kalbinde yer alan 1.0 TGDI benzinli ünite, 100 beygir güç ve 172 Nm tork üretme kapasitesine sahip. Bu verimli motor, 7 ileri DCT çift kavramalı otomatik şanzıman ile birleşerek akıcı bir sürüş deneyimi vadediyor. Performans verilerine baktığımızda ise Kia Stonic modelinin 0’dan 100 km/s hıza 12,1 saniyede çıktığını görüyoruz.

Yakıt ekonomisi ve boyutlar

Şehir içi ve şehir dışı karma kullanımda Kia Stonic, 100 kilometrede ortalama 5,6 litrelik yakıt tüketimiyle ekonomik bir karakter çiziyor. Boyutlar tarafında ise herhangi bir değişim yaşanmayan araç, 4.165 mm uzunluğa ve 1.760 mm genişliğe sahip. 352 litrelik bagaj hacmi, B-SUV bir modelden beklenen pratikliği fazlasıyla karşılıyor.

Görsel değişim ve donanım listesi

Kia’nın yeni nesil elektrikli modellerinden izler taşıyan “Opposites United” tasarım dili, Kia Stonic üzerinde kendisini açıkça belli ediyor. Özellikle ön bölümdeki far grubu, ızgara yapısı ve tampon tasarımı tamamen modernize edilmiş durumda. Bu değişim, aracın çok daha dinamik ve taze bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Donanım listesinde ise 12,3 inç büyüklüğündeki geniş dokunmatik ekran başrolü oynuyor. Kablosuz Apple CarPlay desteği, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Ayrıca 16 inç alaşım jantlar ve LED aydınlatma grubu da Kia Stonic modelinin dış görünüşünü destekleyen standart öğeler arasında yer alıyor.

Güvenlik teknolojileri ve asistanlar

Sürüş destek sistemleri konusunda da eli güçlenen Kia Stonic, akıllı güvenlik asistanlarıyla donatılmış. Ön çarpışma engelleme, şerit takip ve şeritte kalma asistanları sürüş güvenliğini bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca akıllı hız limiti asistanı ve uzun far asistanı gibi sistemler de kullanıcıların hayatını kolaylaştıran teknolojiler olarak dikkat çekiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Kia Stonic’in tasarımı ve Türkiye için belirlenen satış fiyatı beklentilerinizi karşılıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!