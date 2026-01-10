Roborock, CES 2026 kapsamında ıslak ve kuru temizlik kategorisindeki yeni nesil çözümlerini temsil eden Roborock F25 Ultra ve Roborock F25 Ace Combo modellerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Marka, bu iki modelle birlikte gelişmiş mühendislik yaklaşımını kullanıcı konforu ve çok yönlü temizlik deneyimiyle bir araya getiriyor.

Roborock, CES 2026’da F25 Ultra ve F25 Ace Combo ile temizlik teknolojilerindeki yeniliklerini sergiliyor

Yüksek sıcaklık destekli VaporFlow™ teknolojisiyle derinlemesine temizlik sunan F25 Ultra’nın yanı sıra, 5’i 1 arada tasarımıyla farklı temizlik senaryolarını tek bir cihazda toplayan F25 Ace Combo, Roborock’un temizlik teknolojilerindeki yenilikçi vizyonunu CES 2026 sahnesine taşıyor.

Roborock F25 Ace Combo: Islak–kuru temizlikten el süpürgesine uzanan çok yönlü deneyim

Roborock F25 Ace Combo, ev temizliğinde esneklik ve çok yönlü kullanım arayan kullanıcılar için tasarlanmış bir model olarak öne çıkıyor. 5’i 1 arada yapısı sayesinde ıslak ve kuru zemin temizliğinin yanı sıra el süpürgesi olarak da kullanılabilen cihaz, farklı yüzey ve alanlarda kapsamlı temizlik imkânı sunuyor.

20.000 Pa emiş gücü ve dakikada 450 silme/ovma darbesiyle F25 Ace Combo, kir, toz ve lekeleri tek geçişte etkili biçimde temizliyor. Üç farklı değiştirilebilir fırça başlığı sayesinde zemin, halı, döşeme ve dar alanlara kolayca uyum sağlayarak her köşede etkin temizlik performansı sunuyor.

Akıllı otomatik deterjan dağıtıcısı, tek dolumla 30 güne kadar aktif kullanım imkânı tanırken; yüksek sıcaklıkta kendi kendini yıkama ve kurutma özelliği, temizlik sonrasında fırçaların hijyenik ve kullanıma hazır kalmasını sağlıyor.

İnce ve alçak gövde yapısıyla mobilya altlarına kolay erişim sunan F25 Ace Combo, SlideTech™ 2.0 uyumlu tekerlek sistemi sayesinde akıcı ve kontrollü bir manevra kabiliyeti vadediyor. Ergonomik tasarım, uzun süreli temizliklerde kullanıcı konforunu ön planda tutuyor.

Roborock F25 Ultra: Yüksek sıcaklık destekli ıslak–kuru temizlikte yeni bir yaklaşım

Roborock F25 Ultra, markanın ıslak ve kuru temizlik alanındaki ileri teknolojilerini bir araya getiren premium modeli olarak konumlanıyor. Yüksek sıcaklık destekli temizlik modu, su ve buhar akışını birlikte kullanan VaporFlow™ sistemiyle birleşerek daha derin ve etkili bir temizlik deneyimi sunuyor.

WaveFlow™ teknolojisi, temizlik sırasında dengeli ve akıcı bir hareket sağlarken; 22.000 Pa emiş gücü, farklı zemin türlerinde güçlü ve tutarlı performans elde edilmesine katkı sağlıyor. DirTect™ akıllı sensör sistemi ise zemin koşullarını algılayarak temizlik sürecini gerçek zamanlı olarak optimize ediyor.

FlatReach™ teknolojisi sayesinde mobilya altlarına kolayca ulaşabilen F25 Ultra, SlideTech™ destekli ergonomik sürüş yapısıyla kullanım sırasında akıcılığı artırıyor. Otomatik kendi kendini temizleyen ıslak–kuru fırça sistemi ve yalnızca 5 dakikada tamamlanan hızlı kurutma özelliği, bakım ihtiyacını minimum seviyeye indiriyor.

Akıllı mobil uygulama üzerinden sunulan kontrol ve özelleştirme seçenekleri ile sesli bildirimler, F25 Ultra’nın gelişmiş teknolojik altyapısını tamamlayan önemli detaylar arasında yer alıyor.

F25 Ultra’nın 220.000 adedi aşan küresel satış başarısı, Roborock’un premium temizlik teknolojilerindeki liderliğini pekiştirirken, kullanıcıların yüksek performanslı ve güvenilir çözümlere duyduğu güçlü ilgiyi de ortaya koyuyor.