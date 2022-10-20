ABD, İran’ın Rusya’ya patlayıcı insansız hava aracı tedarik etmesinin BM yaptırımlarını ihlal ettiği konusunda batılı müttefikleriyle hemfikir olduğunu söyledi. Başkent Kiev, Rusya tarafından serbest bırakılan ancak İran yapımı olduğuna inanılan sözde “kamikaze” drone’ları tarafından vuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin insansız hava araçlarının BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiği yönündeki Fransız ve İngiliz değerlendirmesine katıldığını söyledi. İran’ın nükleer anlaşmasıyla bağlantılı bu karar, İran’ın belirli askeri teknolojilerin transferini yasaklıyor.

Ukrayna, drone’ları – veya insansız hava araçlarını (İHA) – İran’ın Shahed-136 silahları olarak tanımladı. İkinci Dünya Savaşı’nda intihar görevlerinde uçan Japon savaş pilotlarından sonra kamikaze drone’ları olarak adlandırılıyorlar.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Vedant Patel, “İran’dan Rusya’ya nakledilen ve Rusya’nın Ukrayna’da kullandığı bu İHA’ların 2231 kapsamında ambargoda kalacak silahlar arasında olduğuna inanıyoruz.” dedi.

İran onları Rusya’ya tedarik ettiğini reddediyor. Ancak Patel, ABD’nin “Rusya’nın İran’dan insansız hava araçları aldığını ve bunun Rusya’nın çeşitli tiplerde yüzlerce İran İHA’sını ithal etme planının bir parçası olduğunu kamuoyuna açıkladığını” söyledi. Rusya’nın bunları Ukrayna’da kullandığına dair “kapsamlı kanıt” olduğunu da sözlerine ekledi.

Kiev hükümeti, Ukrayna’nın Kiev, Dnipro ve Sumy bölgelerinde kritik altyapının vurulduğunu ve yüzlerce kasaba ve köyde elektriğin kesildiğini söyledi. En az sekiz kişi öldü (dördü Kiev’den ve dördü Sumy’den). ABD, “Rusya’yı savaş suçlarından sorumlu tutacağını” söyledi.

Patel, Rusya ve İran arasındaki derinleşen ittifakın tüm dünyanın bir tehdit olarak görmesi gereken bir şey olduğunu söyledi. Rusya ve İran, Suriye iç savaşında Devlet Başkanı Beşar Esad’a kilit askeri destek sağladı.

Patel “İHA’larla veya balistik füze geliştirmeleriyle veya İran’dan Rusya’ya silah akışıyla herhangi bir bağlantısı olabilecek İran’la iş yapan herkes çok dikkatli olmalı ve gereken özeni göstermelidir. ABD yaptırım kullanmaktan çekinmeyecektir.” dedi.

Pazartesi günkü saldırı, Rusya’nın Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerine birçoğu enerji altyapısını hedef alan düzinelerce füze ateşlemesinden bir hafta sonra geldi. Batılı analistler, İran silahının hassas füze sıkıntısına rağmen Rusya’nın uzun menzilli saldırıları sürdürmesine yardımcı olduğunu düşünmekte.

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, AB’nin İran insansız hava araçları hakkında da “kanıt topladığını” ve harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi. Bu da yaptırımların olası bir şekilde yoğunlaşması anlamına geliyor.

İran ile 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak için müzakereler şu anda durmuş durumda. Batılı güçlerle yapılan anlaşmaya göre İran, hassas nükleer faaliyetlerini sınırlamayı ve sakatlayıcı ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında uluslararası müfettişlere izin vermeyi kabul etti.

Ayrıca bkz: Rusya ve Ukrayna’da Kamikaze Drone’lar Nasıl Kullanılıyor? – Hardware Plus – HWP