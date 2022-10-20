Ukrayna, Rusya’yı Kiev’deki sivil hedeflere karşı “kamikaze” benzeri insansız hava araçları kullanmakla suçladı. Bunlar, çarpma anında patlayan ve bu süreçte drone’u yok eden patlayıcılar taşımakta.

Rusya’nın ‘kamikaze’ drone’u nedir?

Rusya’nın eylül ortasından bu yana Ukrayna ihtilafında İran yapımı Shahed-136 insansız hava aracını kullandığına inanılıyor. Rusya tarafından Sardunya-2 olarak da adlandırılan, burnunda patlayıcılar var ve saldırı talimatı verilene kadar bir hedefin üzerinde dolaşmak üzere tasarlandı.

Shahed-136’nın kanat açıklığı yaklaşık 2.5 km’dir ve radarda tespit edilmesi zor olabilir. Rusya’nın tam olarak kaç taneye sahip olduğu belli değil. Ancak ABD İran’ın yüzlerce kişiyi Rusya’ya göndermeyi planladığını söyledi. İran ise bunu yalanladı.

Ukrayna’da kamikaze drone’ları ne kadar zarar verdi?

Rusya’nın ilk olarak 13 Eylül’de ülkenin doğusundaki Kharkiv bölgesinde bir şehir olan Kupiansk yakınlarındaki hedeflere saldıran Shahed-136 insansız hava aracı kullandığı bildirildi. Ardından, o ayın ilerleyen günlerinde güneydeki saldırılarda kullanıldı. Ayrıca, Odesa ve Mykolaiv’deki enkazda insansız hava araçlarına ait enkaz bulundu.

Shahed-136 uçağı ise ekim ayında Kiev’in güneyindeki Bila Tserkva şehrinde sivil bölgelere indi. Rusya, nispeten ucuz oldukları için seyir füzeleri yerine bu insansız hava araçlarını kullanıyor olabilir. Araçların her biri yaklaşık 20.000 dolar.

Ukrayna drone’larla nasıl mücadele etmeye çalışıyor?

Ukrayna silahlı kuvvetleri, bu insansız hava araçlarını denemek ve düşürmek için hava savunma füzeleri ve elektronik karıştırma cihazları kullandı. Ekim ayının başında, Ukrayna silahlı kuvvetleri gelen tüm Shahed-136 drone’larının %60’ını ele geçirdiklerini söyledi.

Ancak, hepsini vurmak oldukça zor. Askeri uzman Justin Crump, “Alçaktan uçarlar ve onları dalgalar halinde gönderebilirsiniz. Bu insansız hava araçları sürülerine hava savunmasıyla karşı koymak çok daha zordur.” diyor.

Ukrayna ‘kamikaze’ drone’ları kullandı mı?

Bu drone’ların Ukrayna tarafından kullanılıp kullanılmadığı net değil. Ancak uzmanlar bunların Kırım’ın batısındaki bir Rus askeri üssüne, Sivastopol yakınlarındaki bir hava üssüne ve Sivastopol limanındaki gemilere yapılan son saldırılarda konuşlandırılmış olabileceğine inanıyor.

Savunma araştırmaları araştırmacısı Dr. Marina Miron, “Saldırılardaki patlamalara bakarsanız, oldukça küçükler. Bunların, patlayıcıların bağlı olduğu ev yapımı insansız hava araçları olduğundan şüpheleniyorum.” diyor.

Ukrayna ve Rusya’nın başka hangi drone’ları var?

Ukrayna’nın ana askeri insansız hava aracı Türk yapımı Bayraktar TB2’dir. Küçük bir uçak boyutundadır, gemide kameraları vardır ve lazer güdümlü bombalarla silahlandırılabilir.

Dr. Jack Watling, savaşın başlangıcında Ukrayna’nın bunlardan “50’den az” filoya sahip olduğunu söylüyor. ABD, Ukrayna’ya aynı zamanda kamikaze drone’ları olan 700 sustalı drone göndereceğini söyledi.

Rusya ayrıca kameraları olan ve küçük bombalar taşıyabilen “daha küçük ve basit” Orlan-10’u da kullanıyor.

Askeri drone’lar nasıl kullanıldı?

Her iki taraf için – Rusya ve Ukrayna – drone’lar düşman hedeflerinin yerini belirlemede ve topçu ateşini onlara yönlendirmede etkili oldu.

Dr. Watling, “Rus kuvvetleri, bir Orlan-10 insansız hava aracının bir hedefi tespit etmesinden yalnızca üç ila beş dakika sonra silahlarını düşmana yöneltebilir.” diyor. Aksi takdirde bir saldırının gerçekleştirilmesi 20-30 dakika sürebilir.

Miron, “İnsansız hava araçları Ukrayna’nın sınırlı güçlerini genişletmesine izin veriyor. Geçmişte düşman mevzilerini aramak isteseydiniz, özel kuvvet birlikleri göndermeniz gerekirdi. Ayrıca bazı birlikleri kaybedebilirdiniz. Şimdi, tek risk aldığın şey bir drone.” diyor.

Savaşın ilk birkaç haftasında Ukrayna’nın Bayraktar insansız hava araçları büyük beğeni topladı. Ancak Bayraktar, büyük ve yavaş hareket eden bir drone. Bu yüzden Rusya, hava savunma sistemleriyle buna etkili bir şekilde karşı koymayı başardı.

Askeri olmayan drone’lar nasıl kullanılıyor?

Askeri drone’ların değiştirilmesi pahalıdır. Tek bir Bayraktar TB2’nin maliyeti yaklaşık 2 milyon dolar. Dolayısıyla, her iki taraf da – ama özellikle Ukrayna – DJI Mavic 3 gibi küçük, ticari modeller kullanıyor.

Bu ticari insansız hava araçlarına küçük bombalar takılabilir. Ancak, esas olarak düşman birliklerini tespit etmek ve saldırıları yönlendirmek için kullanılırlar.

Dr. Miron, “Ukrayna’nın Rusya kadar mühimmatı yok. Hedefleri tespit etmek ve topçu ateşini yönlendirmek için ‘göklerde’ bilgiye sahip olmak, sahip oldukları şeyleri daha iyi kullanabilecekleri anlamına geliyor.” dedi.

Ancak ticari drone’lar askeri olanlardan çok daha az yeteneklidir. Örneğin, DJI Mavic’in toplam uçuş mesafesi sadece 30 km’dir ve maksimum 46 dakika uçabilir. Dr. Miron, Rusya’nın bunlara karşı elektronik cihazlar kullandığını söylüyor. Miron, “Rus kuvvetleri, elektromanyetik darbeler atan Stupor tüfeğine sahip. Bu, ticari drone’ların GPS kullanarak gezinmesini engelliyor.” diye açıklıyor.

Rus kuvvetleri, ticari drone’lar ve operatörleri arasındaki iletişimi tespit etmek ve kesmek için Aeroscope gibi çevrimiçi sistemleri de kullandı. Bu sistemler, bir drone’un düşmesine veya üsse dönmesine neden olabilir. Hatta drone’un geri bilgi göndermesini bile durdurabilir.

Ayrıca bkz: Ukrayna savaşı: Rusya, Kiev’i ‘kamikaze’ ile bombaladı! – Hardware Plus – HWP