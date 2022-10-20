Rusya, başkent Kiev’i İran yapımı “kamikaze” gibi görünen insansız hava araçlarıyla bombaladı. Hükümet, yüzlerce kasaba ve köyde elektriğin kesilmesiyle Kiev, Dnipro ve Sumy bölgelerinde kritik altyapının vurulduğunu söyledi. Kiev’de dördü ve Sumy’de dördü olmak üzere en az sekiz kişi öldü.

Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko’ya göre, 06:30 (03:30 GMT) civarında başlayan son saldırıda, 28 drone başkenti hedef aldı. Ancak yalnızca beş hedefi vurdu.

National Police officers shooting down an Iranian drone. WE NEED AIR DEFENSE! pic.twitter.com/AvdviH6RhE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 17, 2022

Shevchenkivskyi bölgesinde, kurtarma ekipleri bir saldırıdan sonra çöken bir apartman yıkıntılarında hayatta kalanları aradı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi çalışırken cadde trafiğe kapandı. Öldürülen 4 kişiden biri hamile bir kadındı.

Yıkılan binanın karşısındaki caddede, Ukrayna’nın enerji şirketinin ofisleri de hedef alındı. Tesis muhtemelen grevin amaçlanan hedefiydi. Klitschko, saldırıları “Ukrayna halkının soykırımı” olarak nitelendirerek, “Rusların Ukraynalıların olmadığı bir Ukrayna’ya ihtiyacı var.” dedi.

Şehir yetkilileri, başkenti daha fazla drone saldırılarından korumak için hava savunma sistemlerinin yakında teslim edilmesini beklediklerini söyledi. Zelensky, saldırıları “sivil nüfusu terörize etmek” olarak nitelendirerek, “Düşman şehirlerimize saldırabilir, ancak bizi kıramaz.” dedi.

Belediye başkanının insanlara sığınma çağrısı yaptı ancak şehrin sokakları ıssız olmaktan çok uzaktı. İki grup grev arasında, işlerine devam eden çok sayıda insan vardı.

Bir gazeteci, üzerinde “Belgorod için” yazan bir insansız hava aracının parçalarını gördüğünü bildirdi. Rusya’nın sınır şehri Belgorod, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana birkaç kez vuruldu. Moskova saldırılardan Kiev’i sorumlu tutuyor.

Diğer saldırılarda:

Sumy’de bir enerji üretim tesisi saldırıların hedefi oldu. Saldırıda dört kişi öldü.

Liman kenti Mykolaiv’de geç saatlerde üç insansız hava aracıyla Ayçiçek yağı tankları ateşe verildi.

Yavaş hareket eden insansız hava araçlarının alçak sesle vızıldaması, Ukrayna genelinde tanıdık gelmeye başladı. Ukrayna cumhurbaşkanı yardımcısı Mykhaylo Podolyak, İran’ı “Ukraynalıların öldürülmesinden sorumlu” olmakla suçladı.

Fransa ve Almanya da dahil olmak üzere bazı AB dışişleri bakanları, Rusya’ya insansız hava aracı tedarik ettiği için İran’a çağrı yaptı. AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, bloğun Tahran’ın ihtilafa katılımını araştıracağını söyledi.

İran dışişleri bakanlığı sözcüsü Nasser Kanani, İran’ın insansız hava araçlarının kullanıldığına dair artan kanıtlara rağmen ülkesinin “savaşta taraf” olmadığı konusunda ısrar ederek, “Ukrayna savaşının taraflarına herhangi bir silah tedarik etmedik.” dedi.

Rusya, pazar günü Ukrayna askeri komuta tesislerini ve enerji sistemlerini “24 saat içinde” uzun menzilli hava ve deniz tabanlı silahlarla vurduğunu söyledi.

“Kamikaze drone’ları” nedir?

Kamikaze drone’ların, Shahed-136 adlı İran tarafından sağlanan bir silah içerdiğine inanılıyor. Bu drone’lar saldırmadan önce bir hedefin üzerinde dolanarak uçuyor. Darbe üzerine patlayan ve drone’u yok eden patlayıcılarla dolu.

Genellikle dalgalar halinde gönderilen drone’ların radarda tespit edilmesi zordur. ABD, İran’ın Rusya’ya yüzlerce kişi göndermeyi planladığını ve her birinin yalnızca 20.000 dolar tutarında olduğunu söyledi. Ukrayna ayrıca ABD yapımı sustalı modeli de dahil olmak üzere ‘insansız hava araçları’ kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen haftaki saldırıların Rusya’yı işgal altındaki Kırım’a bağlayan önemli bir köprünün bombalanmasına misilleme olduğunu söyledi ve Ukrayna’yı suçladı. Savaş sırasında ilk kez Kiev’in merkezi doğrudan hedef alındı.

Bu haftanın başlarında, Putin Ukrayna’ya daha büyük çaplı saldırılara gerek olmadığını söyledi. Belirlenen hedeflerin çoğunun vurulduğunu belirterek, amacının ülkeyi yok etmek olmadığını da sözlerine ekledi. Rusya, uzun menzilli hassas misyonları kullanmaktan kaçınmaya çalıştığı için Ukrayna’da savaş uçağı kullanımını artırdı.

Ayrıca bkz: Rusya ve Ukrayna’da Kamikaze Drone’lar Nasıl Kullanılıyor? – Hardware Plus – HWP