UiPath Türkiye Müdürü Tuğrul Cora oldu

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve Yapay Zekâ şirketi UiPath, UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen’in ardından Tuğrul Cora’yı bir senedir yürüttüğü Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika İş Ortaklıkları Direktörlüğü’nden sonra Türkiye Genel Müdürü olarak atadığını duyurdu.

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UiPath, Türkiye’de faaliyete geçtiği Ekim 2018’den bu yana 75’ten fazla kurumsal müşteriye ulaştı ve bu rakama her ay yenilerini eklendiğini belirtiyor. UiPath’in müşterileri arasında Türkiye’nin en büyük bankaları, sigorta şirketleri, üretim, perakende, telekomünikasyon, enerji ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren büyük kuruluşlar ve Türkiye’nin en büyük kamu kurumları yer alıyor. UiPath tarafından yapılan basın toplantısı ile Tuğrul Cora’nın 25 yılı aşkın satış ve üst düzey yöneticilik deneyimiyle, UiPath’in Türkiye pazarındaki hızlı büyümesini sürdürmesi amacıyla Türkiye’deki ekibe liderlik edeceği duyuruldu.

UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, konu hakkında “Bir yıldan daha kısa bir süre içinde, deneyimli ekibimiz ile Türkiye’de birçok büyük kurumu Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zekâ teknolojileriyle buluşturduk. Tuğrul Cora’nın başarılı kariyeri boyunca teknoloji ve telekomünikasyon sektörünün lider kurumlarında edinmiş olduğu derin tecrübesiyle, UiPath’in ‘Öncelik Otomasyon’ yaklaşımını pazara sunarak, yakaladığımız bu hızlı büyümeyi daha da ileriye götüreceğine inanıyor ve kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandırmaya ve hedefledikleri iş sonuçlarını elde etmelerine yardımcı olmaya kararlıyız” dedi. UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora ise “Geleceğin işyerini yeniden şekillendiren deneyimli ve yetkin bir ekibe liderlik edecek olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. UiPath’in kurumlara sunduğu Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zekâ teknolojileri sayesinde kurumlar, hız ve verimlilik artışı sağlıyor, hataları ortadan kaldırıyor, ortaya çıkan ilave iş gücü sayesinde çalışanları daha katma değerli işlere yönlendirerek hem müşteri memnuniyetini hem de çalışan motivasyonunu artırıyor ve bu sayede Dünya ile çok daha etkin bir şekilde rekabet ediyorlar” dedi.

UiPath bu süreçte çalışmalarına hızlanarak devam edecek.