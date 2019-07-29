UiPath Orta ve Doğu Avrupa Bölgesinde faaliyet gösteren B2B otomasyon yazılımı geliştiren şirketlere yönelik “2019 UiPath Otomasyon Ödülleri” adında yarışma düzenliyor. Ekim ayında sona erecek yarışma kazananı Bükreş’te düzenlenecek ‘How To Web’ konferansında 50.000 Euro’luk nakit para ödülünün sahibi olacak.

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2019 UiPath Otomasyon Ödülleri

Otomasyon Ödülleri için iki farklı kategori yer alacak. Bu kategorilerden ilki Start-Up Otomasyon Ödülü olacak. Bu kategoride en fazla bir milyon dolar yatırım almış ve B2B alanında uygulanabilir bir otomasyon ürünü olan şirketlerin başvurularını değerlendirecek. Diğer kategori ise Scale-Up Otomasyon Ödülleri adı veriliyor. Bu kategoride ise en fazla üç milyon dolar yatırım almış, en az üç tane ödeme yapan müşteriye ve yetenekli bir ekibe sahip olan şirketlerin başvurularını değerlendireceği belirtiliyor.

Bu kategorilerde yapılan yarışma sonucunda Start-Up galibi, 50.000 euro’luk nakit para ödülü ve UiPath’te çalışan deneyimli yöneticilerden koçluk, teknoloji ve pazarlama desteği alacak. Diğer kategoeri olan Scale-Up birincisi ise UiPath’ten en az dört uluslararası müşteriyle tanışma, teknoloji ve pazarlama desteği kazanacak. Ayrıca çözümlerini tüm dünyadaki UiPath Tanıtım Laboratuvarlarında gerçekleştirme fırsatı ile ödüllendirilecek.

UiPath Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vargha Moayed, “UiPath olarak, parlak bir fikrin mükemmel bir şirkete dönüşmesinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bugün bu bölgedeki yetenekli girişimcilere yardım eli uzatarak onların da hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak istiyoruz” şeklinde konuşuyor.

2019 UiPath Otomasyon Ödülleri yarışsınıun jürileri de dikkat çekiyor. Google Romanya Genel Müdürü Elisabeta Moraru, UiPath Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vargha Moayed, UiPath Robotikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boris Krumrey, Credo Ventures Yönetici Ortağı Ondrej Bartos ve Seedcamp Girişim Ortağı Stephen Allott.

Söz konusu yarışmaya katılacak şirketler için son tarih 2 Eylül 2019 olarak belirtiliyor. Ardından ilk olarak 16 Eylül’de yapılacak ilk eleme ardından 7 Ekim’den itibaren saha ziyaretleri ile her kategori için üç finalist belirlenecek. Belirlenen finalistler 30 Ekim’de, Bükreş’te düzenlenecek “How To Web” konferansında çalışmalarını sunacaklar.

Yarışmaya Türkiye, Arnavutluk, Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Estonya, Yunanistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Moldova, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Ukrayna’da faaliyet gösteren girişimci şirketler veya otomasyon alanında faaliyet gösteren şirketleri katılabileceği belirtiliyor.

Söz konusu etkinlik hakkındaki detayları ve başvuruları buradaki bağlantı üzerinden yapabilirsiniz.