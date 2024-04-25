PlayStation 5 Pro heyecanla beklenen bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Yeni model, özellikle GPU performansında %45’lik bir artış sunarak, dinamik çözünürlük ölçeklendirme gibi sınırlı GPU senaryolarında ortaya çıkan sorunları çözmek için tasarlanmış durumda.

Teknoloji uzmanları, Digital Foundry’de, henüz duyurulmamış olan PlayStation 5 Pro’nun özelliklerini incelediler. PlayStation Spectral Super Resolution ve Ultra Boost Mode gibi yeni özelliklerin hangi oyunlara ne gibi faydalar sağlayabileceğini ve geliştiricilerin bu yeniliklerle nasıl etkileşime girebileceğini tartıştılar.

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Özellikle, AMD FSR 2 gibi agresif çözünürlük artırma teknolojilerinin kullanıldığı oyunların büyük ölçüde fayda sağlayabileceği vurgulandı. Bunlar arasında Star Wars Jedi Survivor, Avatar Frontiers of Pandora, Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy XVI, Immortals of Aveum gibi oyunlar yer alıyor. Ayrıca, Sony’nin özel oyunları da, özellikle açık bir VRR moduna sahip olanlar, bu yeni özelliklerden en iyi şekilde yararlanacaklar.

Ancak, mevcut oyunlar arasında saniyede 30 veya 60 kare hızında çalışan ve dinamik çözünürlük ölçeklendirmesi kullanmayanlar için, PlayStation 5 Pro’nun ek özelliklerinden yararlanmak için muhtemelen özel bir yama gerekecek. Digital Foundry, temel modele göre GPU performansında %45’lik bir artışın, GPU ile sınırlı senaryolarda görülen sorunları çözmek için yeterli olabileceğini öne sürüyor.

PlayStation 5 Pro’nun resmi duyurusu henüz yapılmış değil, ancak bazı söylentilere göre konsolun bu yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceği belirtiliyor. Bu nedenle, PlayStation hayranları ve teknoloji meraklıları, bu yenilikçi konsolun piyasaya sürülmesini heyecanla bekliyorlar.