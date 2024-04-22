OPPO, K serisinin yeni üyesi olan OPPO K12’nin Çin’deki çıkış tarihini duyurduğu haberleriyle teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. OnePlus Nord CE 4’e benzer tasarım ve özelliklere sahip olmasıyla dikkat çeken bu yeni akıllı telefon, 24 Nisan’da Çin pazarında kullanıcılarla buluşacak.

Telefonun estetiği, doğanın en güzel esintilerini yansıtıyor. Mavi bulutlarla süslenmiş tasarımı, dağların ve kırların huzur veren atmosferini akıllara getiriyor. OPPO’nun betimlediği gibi, yıldızlı bir gece gökyüzünün sakin ve özgün ışıltısını yansıtan bu telefon, 5500mAh’lik etkileyici bir bataryaya ve 100W hızlı şarj özelliğine sahip olacak.

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OPPO K12’nin beklenen özellikleri arasında 6,7 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı gibi öne çıkan detaylar bulunuyor. Qualcomm’un Snapdragon 7 Serisi 3. Nesil işlemcisiyle güçlendirilen telefon, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleriyle ve 8 GB ve12 GB RAM ile sunulacak.

Kamera konusunda da iddialı olan OPPO K12, 50 MP arka kameraya sahip. Bu kamera, f/1,8 diyafram açıklığı ve OIS (Optik Görüntü Sabitleme) özelliğiyle donatılmış. Ayrıca, 120 derece ultra geniş açılı 8 MP’lik bir kameraya da sahip. Ön kısımda ise, f/2,4 diyafram açıklığına sahip 16 MP’lik bir kamera bulunuyor.

Güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından, OPPO K12 ekran içi parmak izi sensörüne sahip. Ayrıca, IP54 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunuyor. 5G desteğiyle gelecek olan telefon, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.3 ve GPS gibi standart bağlantı özelliklerine sahip olacak.

Özellikle dikkat çeken noktalardan biri de, 100W SUPERVOOC hızlı şarj özelliğiyle donatılmış olan 5500mAh’lik batarya. Bu özellik, kullanıcıların telefonlarını hızlıca şarj edebilmelerine olanak tanıyacak.

OnePlus Nord CE 4’ün yalnızca 8 GB RAM versiyonuyla piyasaya sürüldüğü düşünüldüğünde, OPPO K12’nin 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama seçenekleri sunması bekleniyor. Ayrıca, Çin’deki fiyatlandırmanın Hindistan’a kıyasla daha uygun olması bekleniyor. Detayların resmiyet kazanmasıyla birlikte, bu hafta içinde daha fazla bilgiye ulaşacağız.