Apple, yapay zeka konusunda Google ve OpenAI gibi rakiplerinin gerisinde kalsa da, şirketin yapay zekayı geniş bir ekosistemine entegre etmek ve sistem düzeyinde çeşitli yardımcı programlar sunmak için büyük adımlar atmaya hazırlandığı haberleriyle gündemi sallıyor. Şirketin en büyük güncellemesi olan iPhone için yapılan bu çalışmalar, kullanıcıların beklentilerini karşılamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. iOS 18 ile Apple çok farklı bir yol izleyecek gibi görünüyor.

Özellikle, geçtiğimiz günlerde duyurulan iOS 18’in yapay zeka özelliklerinin, cihaz içi işlem kapasitesiyle donatılacağı açıklanmıştı. Bu da demek oluyor ki, gelecekteki yapay zeka yardımcıları sadece belirli donanım gereksinimlerine sahip olan cihazlarla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda daha eski ve uygun fiyatlı modellerde de kullanılabilecek. Mark Gurman’ın Power On bülteninde belirttiğine göre, Apple’ın büyük dil modellerinin cihaz içinde işleyeceği yolundaki göstergeler giderek güçleniyor.

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Gurman’ın verdiği bilgilere göre, bu durum eski iPhone modellerine sahip olan kullanıcılar için oldukça sevindirici bir gelişme. Ancak, bulut tabanlı işleme göre, cihazda yapılacak olan işlemlerin performans açısından biraz daha sınırlı olabileceği öngörülüyor. Bununla birlikte, Apple’ın bu adımı, kullanıcı verilerinin daha iyi gizlilik ve güvenlikle korunması gibi avantajlarla telafi edebileceği düşünülüyor.

Bununla birlikte, cihaz içi işleme geçişin diğer bir avantajı da hızdır. Yapay zeka modellerinin bulut tabanlı hizmetlerden bilgi almak için beklemek yerine, gerçek zamanlı olarak kullanıcıya yanıt verebilme yeteneği, işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacaktır. iPhone’daki büyük dil modellerinin tam olarak nasıl çalışacağına dair detaylar henüz net değil, ancak Apple’ın iOS 18’in piyasaya sürülmesiyle birlikte bu konuda daha fazla bilgiye sahip olacağız.

Siri’nin, üretken yapay zeka entegrasyonu ile birlikte gelmesi bekleniyor. Bu, Apple’ın sunduğu teklifin rakiplerinden nasıl farklılaşacağına dair merakı artırıyor. Ayrıca, cihazdaki yapay zeka teknolojisinin uygulamalar içinde kullanılmasıyla, kullanıcıların daha hızlı ve daha akıcı bir deneyim yaşayacağı öngörülüyor. Ancak, özel ChatGPT benzeri sohbet robotları gibi açık uçlu özellikler için Apple’ın bulut tabanlı çözümlere güvenmesi muhtemel görünüyor.

Bu gelişmeler, Apple’ın yapay zeka konusundaki stratejisinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor ve şirketin rekabet gücünü artırması bekleniyor. Yapay zeka teknolojisinin, Apple kullanıcılarına daha zengin ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunması öngörülüyor.