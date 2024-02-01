UFS 4.0 nedir sorusu, bu depolama teknolojisini destekleyen telefonların yaygınlaşmasıyla beraber çok sık sorulan bir soru haline geldi. UFS 4.0 depolama teknolojisi, son zamanlarda özellik Android cephesinde birçok amiral gemisi akıllı telefonun en önemli satış noktalarından biri haline geldi. Peki UFS 4.0 nedir? UFS 4.0 vs UFS 3.1 karşılaştırmasında kim daha önde? UFS 4.0 depolamaya ihtiyaç var mı? İşte UFS 4.0 hakkında bilmeniz gereken her şey.

UFS Nedir? UFS Depolama Ne Anlama Geliyor?

UFS 4.0 nedir sorusuna geçmeden önce UFS depolama nedir, UFS nedir sorusuna cevap verelim. Telefon teknolojilerindeki gelişmeler, depolama alanı standartlarını da sürekli olarak dönüştürüyor. UFS, Universal Flash Storage/ Evrensel Flash Depolama anlamına gelen bir kısaltma. UFS nedir sorusuna cevap olarak akıllı telefonların SSD’si diyebiliriz.

Nispeten yeni bir telefon kullanıyorsanız, büyük olasılıkla Universal Flash Storage/ Evrensel Flash Depolama (UFS) depolama modülüne sahip olduğunuzu bilmelisiniz. UFS standartı, telefon depolama teknolojisinde önemli bir adım ve bu bellek çeşidi birçok telefon üreticisi tarafından tercih ediliyor.

UFS depolama teknolojisi, 2016 yılında Samsung Galaxy S6 modeliyle piyasaya sürülen UFS 2.0 standardıyla başladı. Ancak, teknoloji daha sonra hızla evrim geçirerek daha yüksek performans ve kapasite sunan yeni versiyonlara yükseldi.

UFS Versiyonları Ne Anlama Geliyor?

UFS 4.0 nedir sorusuna geçeceğiz, ancak öncesinde bir başka soruya da cevap vermek gerekiyor. UFS versiyonları ne anlama geliyor sorusu en sık karşılaştığımız sorulardan biri. 2016 yılında Galaxy S6 ile başlayan UFS 2.0 depolamanın ardından yeni versiyonlar da hız kesmeden geldi. 2019 yılında, OnePlus 7 serisinin tanıtımıyla birlikte UFS 3.0 standardı piyasaya sürüldü.

Bunun ardından Galaxy S20 serisi, OnePlus 9 serisi gibi telefonlarda UFS 3.1 standartına geçiş yapıldığını gördük. UFS 3.1 pek büyük bir iyileştirme olmasa da, depolama hızı anlamında kayda değer iyileştirmeler vadediyordu.

Daha sonra, 2022’nin sonunda Xiaomi 13 serisi ve Galaxy S23 serisi gibi birçok amiral gemisi telefon, UFS 4.0 standardını benimsedi. UFS 4.0, önceki versiyonlara kıyasla önemli bir performans artışı sağlayarak kullanıcılara daha yüksek hız ve kapasite sunuyor. Bununla beraber yüzde 46’ya varan güç tasarrufundan da bahsediliyor.

Her bir UFS versiyonu, öncekine kıyasla hız artışının yanında güç verimliliği gibi iyileştirmeler de sunuyor. Birçok SSD türü arasında M2 SSD türünün en hızlısı olduğu gibi, UFS sürümlerinde de yeni versiyonlar daha hızlı oluyor. Bu da en yeni UFS versiyonu kullanan cihazların daha hızlı olması demek.

UFS 4.0 vs UFS 3.1 konusundan da burada bahsetmek önemli. Bu iki depolama birimi arasında ciddi bir fark var demek yanlış olur. Öyle ki, bu fark yalnızca sentetik testlerde karşımıza çıksa da, özellikle gelecekte UFS 4.0’ın hızını daha iyi koruyacağını söylemekte fayda var.

UFS 4.0 Nedir? UFS 4.0 Depolama Birimi Ne Anlama Geliyor?

UFS ile ilgili gerekli bilgileri verdiğimize göre UFS 4.0 nedir sorusuna cevap verebiliriz. UFS 4.0, özellikle 5G özellikli yeni nesil telefonlar için tasarlanmış bir depolama birimidir. UFS 4.0 depolama birimi Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile beraber hayatımıza girmiş durumda.

Samsung cephesinin UFS 4.0 modülü, küçük boyutuna rağmen 1TB’a kadar depolama alanı sunuyor ve son derece hızlı veri aktarımı sağlıyor. Okuma hızı 4.200MB/s‘ye kadar çıkarken, yazma hızı 2.800MB/s‘ye kadar ulaşabiliyor. Bu, önceki versiyonlara göre önemli bir artış anlamına geliyor. Bu teknoloji için boşuna akıllı telefonların SSD’si demiyoruz. Zira bu rakamlar gerçekten oldukça yüksek.

UFS 4.0 nedir diye sorarsanız, bunun amiral gemisi akıllı telefonlarda halihazırda kullanılan en hızlı depolama birimi olduğunu söyleyebiliriz. UFS versiyonlarında, işlemcinin de bu teorik okuma yazma hızlarını desteklemesi gerekiyor. Bu nedenle Snapdragon 865’ten beri UFS 3.1 depolama kullanırken, 2022 sonunda hayatımıza giren Snapdragon 8 Gen 2 ile UFS 4.0 depolama standartına geçebildik.

UFS 4.0 Depolamaya İhtiyaç Var Mı? UFS Akıllı Telefonlar İçin Gerekli Mi?

UFS 4.0 nedir sorusuna cevap verdik. Bununla beraber UFS 4.0 depolamaya ihtiyaç var mı? sorusu da çokça soruluyor. UFS, gelişen telefon ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir depolama birimi. 4K video kaydı, 5G teknolojisinin yaygınlaşması ve veri transferlerinin artması gibi faktörler, UFS’nin önemini artırmış durumda. Bu teknoloji, eski bir standart olan Embedded MultiMediaCard’ın (eMMC) yerini alarak daha hızlı ve daha güvenilir bir depolama çözümü sunuyor.

UFS depolama modülleri, telefonların genel performansını ve kullanıcı deneyimini artırıyor. Ancak, günlük kullanımda UFS 4.0’ın sağladığı performans farkı belirgin olmayabilir. Yine de, daha hızlı veri aktarımı ve daha yüksek bant genişliği, kullanıcıların daha verimli bir deneyim elde etmesine yardımcı olur.

UFS depolama biriminin daha iyi olması, uygulamaların daha hızlı açılması, telefonunuza kaydettiğiniz dosyaların daha hızlı depolamaya yazılması ve bellekten çağırdığınız uygulamaların arkaplanda daha rahat tutulmasına yardımcı olur.

RAM ile UFS farklı şeyler diyebilirsiniz, ancak birçok telefonun sanal RAM özelliğine güvendiği düşünüldüğünde, depolama hızı telefonunuzun genel işleyişteki performansını da etkileyen önemli bir bileşen olarak karşımıza çıkıyor.

Bu nedenle UFS kesinlikle gerekli bir özellik. UFS 3.0 gibi hızlı depolama birimi destekli telefonlar, performans konusunda sizi yarı yolda bırakmayacaktır.

Sonuç olarak, hangi UFS depolama modülünün telefonunuza entegre edildiğini seçemezsiniz, çünkü bu üreticilere bağlıdır. Ancak, UFS 3.1 bile olsa, telefonunuzda yüksek performanslı bir depolama çözümüne sahip oluyorsunuz. UFS 4.0, bu performansı daha da artırarak daha iyi bir kullanıcını deneyimi sunuyor.

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