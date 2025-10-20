Red Magic 11 Pro serisi sonunda tanıtıldı ve oyun dünyasında taşları yerinden oynatmaya hazırlanıyor. Peki bu güçlü cihaz neler sunuyor? Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle nasıl bir performans farkı yaratacak? En çok da merak edilen konu şu: bu devasa gücü nasıl serin tutacak?

Red Magic 11 Pro ve Pro Plus özellikleri neler?

Red Magic 11 Pro ve Pro Plus, donanım anlamında oyuncuların hayalini kurduğu tüm detayları barındırıyor. Gücünü en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipsetinden alan telefon, bu yonga sayesinde sadece yüksek FPS değerleriyle değil, aynı zamanda enerji verimliliğiyle de öne çıkıyor.

Cihazın soğutma tarafında ise dünyada bir ilk olan sıvı ve hava destekli hibrit sistem dikkat çekiyor. Red Magic’in özel olarak geliştirdiği bu çözüm, –40°C ila 70°C aralığında çalışan florlu sıvı ile ısıyı anında dağıtarak yoğun oyun seanslarında bile performans kaybı yaşatmıyor. Genel olarak 2 telefon arasında ufak farklar dışında özellik benzerliği çok diyebiliriz.

Cihazların ön yüzünde yer alan BOE X10 OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklıkla üst düzey bir görüntü deneyimi sunuyor. %95,3 ekran-gövde oranına sahip bu panel, DC karartma ve 2592 Hz PWM teknolojileri sayesinde uzun süreli kullanımlarda göz konforunu koruyor. 960 Hz dokunmatik örnekleme hızı da Red Magic yeni modellerini refleks gerektiren oyunlarda bir adım öne taşıyor.

Cihaz, Ultra Graphics Engine 3.0 teknolojisiyle desteklenen RedCore R4 yardımcı işlemcisi sayesinde 2K çözünürlükte 144 Hz grafik işleme gücüne ulaşabiliyor. Çin sürümüne özel PC emülatörü desteği, mobil cihazı adeta bir masaüstü bilgisayar haline getiriyor. Ayrıca yeni MORA yapay zeka asistanı, oyun esnasında mesaj yanıtlama veya ekran içi arama gibi görevleri otomatikleştirerek kullanıcıya kesintisiz bir deneyim sağlıyor.

Kamera tarafında ise 50 MP’lik OIS destekli ana sensör, 120° ultra geniş lens ve ekran altına gizlenmiş 16 MP ön kamera bulunuyor. 8K 60 fps video kaydı desteği de profesyonel çekimler yapmak isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Red Magic 11 Pro ve Pro Plus fiyatı ne kadar?

Red Magic 11 Pro, Çin’de iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıktı: Dark Knight ve Silver Winged War God. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu yaklaşık 700 dolar, 16 GB / 512 GB modeli ise 800 dolar fiyatla piyasada yerini aldı.

Türkiye’de resmi fiyat henüz açıklanmadı ancak vergiler ve döviz farkı göz önüne alındığında giriş modelinin 40.000 TL civarında olması bekleniyor. Ayrıca Red Magic 11 Pro Plus modeli, 120W hızlı şarj ve 24 GB RAM seçeneğiyle global pazarda ses getirecek gibi duruyor. Cihazın batarya tarafında 8000 mAh kapasite ve 80W hızlı şarj desteği bulunuyor. Şeffaf arka yüzeye sahip versiyonlarda LED aydınlatma efekti de sunuluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Red Magic 11 Pro serisinin sunduğu bu güçlü donanım ve yenilikçi soğutma sistemi, mobil oyun deneyimini nasıl değiştirir sizce? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve teknoloji dünyasındaki en güncel gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!