Microsoft, Windows 11’in yıllık büyük güncellemelerinden biri olan Windows 11 25H2 sürümünü tüm kullanıcılara sunmaya başladı. Her ne kadar bu güncelleme önceki sürümler kadar büyük yenilikler getirmese de, sistem kararlılığı, güvenlik ve eski özelliklerin temizlenmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. İşte Windows 11 25H2 güncellemesi yenilikleri.

Windows 11 25H2 bu yılın en büyük güncellemesi olacak

Windows 11 25H2, Microsoft’un 2025 yılı için planladığı en büyük sürüm güncellemesi. “Windows 11 2025 Güncellemesi” olarak da bilinen bu versiyon, önce sınırlı kullanıcılarla test edildi ve birkaç hafta içinde kademeli olarak tüm cihazlara açıldı. Artık güncelleme, “En son güncellemeleri hemen al” seçeneğini etkinleştiren tüm Windows 11 kullanıcılarına ulaşıyor.

Microsoft, bu yöntemi olası hataları erken tespit etmek ve büyük dağıtımlarda yaşanabilecek sorunları önceden çözmek için kullanıyor. Şirket artık güncellemenin tamamen hazır olduğunu ve tüm uygun cihazların erişimine açıldığını duyurdu.

Windows 11 25H2 ile gelen yenilikler

Eski özelliklerin kaldırılması: Microsoft, yıllardır sistemde yer alan bazı klasik araçları ve ayar menülerini artık tamamen kaldırdı. Bu, işletim sisteminin daha hafif ve modern hale gelmesini sağlıyor.

Performans ve kararlılık iyileştirmeleri: Arka plan servisleri optimize edildi, özellikle dizüstü bilgisayarlarda pil ömrü ve sistem yanıt süresi artırıldı.

Güvenlik güncellemeleri: TPM ve BitLocker gibi güvenlik bileşenlerinde yeni sürüm desteği eklendi, ayrıca kötü amaçlı yazılımlara karşı çekirdek düzeyinde koruma güçlendirildi.

Linux uyumluluğu geliştirmeleri: Windows Subsystem for Linux (WSL) artık iki farklı Linux dağıtımını aynı anda çalıştırabiliyor. Bu, özellikle geliştiriciler için büyük kolaylık sağlıyor.

Güncelleme sürecinde kolaylık: Ev kullanıcıları (Home ve Pro sürümleri) artık güncellemeleri otomatik olarak alıyor. Dileyen kullanıcılar yüklemeyi erteleyip yeniden başlatma zamanını seçebiliyor.

Microsoft, bu sürümle büyük arayüz değişikliklerinden çok, sistemin temelini sadeleştirmeye ve daha kararlı hale getirmeye odaklanmış durumda. Bazı kullanıcılar güncellemenin “önemsiz” olduğunu düşünse de, aslında 25H2, Windows 11’in 2026’daki bir sonraki büyük sürümüne hazırlık niteliği taşıyor.

Windows 11 25H2 nasıl yüklenir?

Güncellemeyi almak için cihazınızın uygun olup olmadığını kontrol etmek oldukça basit:

“ Başlat ” menüsüne tıklayın ve Ayarlar > Windows Update bölümüne gidin.

” menüsüne tıklayın ve bölümüne gidin. Burada “ Güncellemeleri denetle ” seçeneğine basın.

” seçeneğine basın. Eğer cihazınız uyumluysa “ Windows 11, sürüm 25H2’yi indir ve yükle ” seçeneğini göreceksiniz.

” seçeneğini göreceksiniz. İsterseniz yüklemeyi hemen başlatabilir veya daha sonra otomatik olarak kurulmasını bekleyebilirsiniz.

Eğer henüz güncellemeyi göremiyorsanız, “En son güncellemeleri hemen al” seçeneğini açmanız yeterli. Bu seçeneği etkinleştirdikten sonra Windows 11 25H2 kısa süre içinde cihazınıza gelecektir.

Windows 11 25H2 ne zaman gelecek?

Microsoft, dağıtımı aşamalı şekilde sürdürüyor. Ancak şirketin resmi açıklamasına göre 2025 Ekim ayı itibarıyla artık tüm uygun cihazların güncellemeye erişebilmesi gerekiyor. Kurumsal (IT yönetimli) cihazlarda ise geçiş süreci yıl sonuna kadar devam edecek.

Windows 11 25H2 devrim niteliğinde bir güncelleme değil, ama sistem kararlılığı ve güvenliği açısından mutlaka yüklenmesi gereken bir sürüm. Bu versiyon, Windows 11’in altyapısını 2026’da beklenen yeni nesil özelliklere hazırlıyor.

