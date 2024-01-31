Samsung Galaxy S24 serisinin alameti farikası olan Galaxy AI özellikleri, şirketin yeni amiral gemisi telefonunun en büyük satış noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak, Samsung Galaxy AI özelliklerinin yaklaşık bir yıl boyunca ücretsiz olarak sunulacağı doğrulandı. Son açıklamalara göre, Galaxy AI ücretli olacak, ve ücretli sürüm ücretsiz özelliklerden daha fazlasını sunacak.

Samsung Galaxy AI Özellikleri Ücretsiz Kalmayacak, Ama Ücretli Özellikler Daha Güçlü Olabilir

Samsung’un Galaxy S24 serisini tanıtmasının ardından ortaya çıkan bilgilere göre, Galaxy AI özelliklerinin sonsuza kadar ücretsiz olmayacağı anlaşıldı. Samsung’un açıklamalarına göre, özelliklerin yalnızca 2025 yılına kadar ücretsiz olacağı garanti ediliyor.

Ancak, şirketin bu özelliklerin ücretli bir hale gelmesi durumunda nasıl bir politika izleyeceği belirsizliğini koruyor. Samsung’un bu konudaki açıklamaları, Galaxy AI’nin geleceği hakkında önemli soruları yanıtlamaktan uzak. Samsung cephesi Galaxy AI özelliklerini mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırmak istiyor ama bu özellikleri sunmanın da bir maliyeti var.

Samsung yöneticisi TM Roh’un ET Telecom’a yaptığı açıklamada, ücretli Galaxy AI özellikleri konusunda “daha güçlü” özellikler sunabileceklerini ve birçok müşterinin mevcut ücretsiz özelliklerden memnun kalabileceğini ima ettiği belirtiliyor. Ancak, bu özelliklerin ne zaman ücretli olacağı ve ücretlendirme politikası hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Yani Galaxy AI ne zaman ücretli olacak, Galaxy AI ücreti ne olacak gibi sorular henüz yanıtsız.

Mobil yapay zeka için farklı ihtiyaçların olduğu düşünüldüğünde, tüketicilerin ücretsiz özellikleri kullanmaktan memnun olabileceği gibi, daha güçlü özellikler için ödeme yapmaya da istekli olabilecekleri belirtiliyor. Dolayısıyla, Samsung’un bu konuda vereceği karar, kullanıcıların tercihlerine göre şekillenecek gibi görünüyor.

Samsung’un Galaxy AI özellikleri hakkındaki açıklamaları, şirketin bu alandaki politikasını netleştirme yolunda atılmış bir adım olarak görülse de, hala birçok soru işareti bulunuyor. Özellikle, ücretlendirme detayları ve özelliklerin nasıl geliştirileceği konularında netlik sağlanması bekleniyor.

Samsung’un Galaxy AI özelliklerinin geleceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için, 2025 yılına kadar olan süreçte şirketin bu konudaki politikalarını yakından takip etmek gerekecek. Bu arada, mevcut Galaxy AI özelliklerinin nasıl çalıştığı ve kullanıcı deneyimine nasıl katkı sağladığı konusunda daha fazla bilgi edinmek için içeriklerimizi okuyabilirsiniz.

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