Japon devi Toyota C-HR, yenilikçi tasarımı ve çevreci vizyonuyla yeniden sahnede. İngiltere’de gerçekleşen özel bir lansmanla duyurulan tamamen elektrikli C-HR+, hem görünümü hem de teknik detaylarıyla büyük ses getirdi. Peki yeni Toyota C-HR+ neler sunuyor? Tasarımında ne gibi farklar var, performans tarafında kullanıcıları neler bekliyor? Türkiye’de çok sevilen bu modelin elektrikli versiyonu beklentileri karşılayabilecek mi?

Yeni Toyota C-HR+ özellikleri neler?

Toyota C-HR ailesinin yeni üyesi C-HR+, markanın tamamen elektrikli crossover vizyonunun ilk adımı olarak görülüyor. Tasarım olarak orijinal C-HR hatlarını korusa da, göze çarpan önemli yenilikler barındırıyor. Daha kapalı bir ön ızgara, aerodinamik çizgiler, yeniden tasarlanan LED destekli far ve stop grupları sayesinde araç çok daha modern bir duruş kazanmış.

Toyota C-HR+ iki farklı motor ve batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş seviyesi modelde 165 beygir gücünde bir elektrik motoru ve 57,7 kWh kapasiteli batarya bulunuyor. Bu versiyon WLTP ölçümlerine göre 455 kilometreye kadar menzil sağlayarak şehir içi ve şehir dışı kullanımda dengeli bir performans vaat ediyor. Bu da modelin elektrikli gelecekte de günlük kullanım açısından oldukça iddialı olacağını gösteriyor.

Daha güçlü versiyonda ise 221 beygir gücünde bir motor ve 77 kWh batarya yer alacak. Bu kombinasyon, yaklaşık 600 kilometre menzil sunarak C-HR+ modelini sınıfının en uzun menzilli elektrikli SUV’lerinden biri haline getiriyor. Performans ve menzil dengesiyle bu model, özellikle uzun yol kullanıcılarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Dış tasarımda en dikkat çekici farklardan biri kapı kollarında görülüyor. Türkiye’de satılan mevcut Toyota C-HR modelinde gövdeye gömülü kapı kolları kullanılırken, Toyota C-HR+ klasik tasarıma dönülmüş. Bu, üretim maliyetini azaltırken kullanıcı ergonomisini de artırıyor. Kısacası yeni model, pratiklik ve şıklığı bir araya getiriyor.

İç mekân tarafında ise C-HR+ önemli bir dijital dönüşüm yaşıyor. Her ne kadar iç tasarım fotoğrafları henüz paylaşılmamış olsa da, Toyota’nın verdiği bilgilere göre 7 inçlik yeni bir dijital gösterge paneli ve 14 inçlik bilgi-eğlence ekranı bulunacak. Bu da kullanıcı deneyiminin daha zengin, daha teknolojik bir seviyeye taşınacağını gösteriyor.

Yeni Toyota C-HR+ fiyatı ne kadar?

Toyota C-HR+ fiyatı konusunda Toyota henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Avrupa pazarındaki ortalama segment fiyatlarına bakıldığında, C-HR+ rekabetçi bir etiketle gelmesi bekleniyor. Türkiye pazarı açısından ise elektrikli araç teşvikleri ve ÖTV düzenlemeleri fiyatı belirleyecek en önemli unsurlar olacak.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? C-HR’ın elektrikli hale gelmesi sizce doğru bir hamle mi? Türkiye pazarında bu dönüşüm nasıl karşılanır? Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve otomotiv dünyasındaki en yeni gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!